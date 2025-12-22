Famiglia nel bosco, il padre Nathan passerà quasi sicuramente il Natale in struttura riabbracciando moglie e figli. Un modo per rendere il giusto merito alla festività da sempre simbolo di comunione familiare.

La famiglia nel bosco potrebbero arrivare novità sulla possibilità di trascorrere un Natale normale con la compagnia di entrambi i genitori. La decisione spetta al giudice che si riunierà domani per la scelta definitiva, si tratterebbe di portare un senso di normalità ai bambini molto scossi dalla vicenda.

Il rientro a casa è al momento rimandato

Il rientro a casa dei bambini è per il momento rimandato, questo è quanto dichiarato dal sindaco di Palmoli a proposito della vicenda.

Come infatti riportato da Fanpage.it i bambini una volta rientrati a casa potrebbero seguire delle lezioni in una struttura deputata all’accoglienza di migranti ed imparare quindi l’italiano, sono però diverse le opportunità, tra cui anche quella di svolgere lezioni a domicilio.

La tutrice è stata informata di ciò ma al momento non ha espresso alcuna richiesta in merito.

Nathan potrà passare il natale con i figli

I bambini e la madre Catherine restano nella casa famiglia, la decisione arrivata dal tribunale è stata resa necessaria per lo sviluppo educativo e di socialità che permetterebbe loro la struttura.

Di fatto possono incontrare la mamma tre volte al giorno, come riportato da Fanpage.it a colazione, pranzo e cena. La donna vive anche lei nella medesima struttura dei bambini.

In merito al Natale la decisione definitiva arriverà domani 23 dicembre ma è molto probabile che il padre Nathan trascorra la giornata di festa assieme alla famiglia.

“Non mancherà babbo natale” questo il commento del sindaco, che porta doni provenienti da un’associazione di volontariato di Vasto. Sarà quindi una giornata che la famiglia vivrà riunita trovando quella serenità che era mancata.