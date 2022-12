Una famiglia vive da mesi in auto con due figli e un neonato. Sono arrivate delle proposte per alcuni appartamenti, ma non vogliono dividersi.

Stanno arrivando delle proposte di appartamenti vicini per la famiglia che da mesi vive in auto con i figli.

La coppia ha rifiutato perché non ha intenzione di dividere la famiglia.

Famiglia vive in auto con i figli, il Comune offre appartamenti vicini ma rifiutano: “Non ci dividiamo”

Iniziano ad arrivare alcune proposte per la coppia che ha vissuto in auto per mesi insieme a due figli e un neonato. Una situazione difficile in cui hanno affrontato anche una gravidanza. Si chiamano Ignazio e Milena e hanno lanciato un appello per avere un aiuto.

Il Comune si è fatto avanti con la terza proposta nel corso del 2022. Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, ha incontrato Ignazio facendogli un’offerta che l’ufficio Servizi sociali ha studiato per la sua situazione, anche in virtù della nascita, ai primi di dicembre, del terzo figlio, che si trova in ospedale per problemi di salute. La proposta è di due appartamenti vicini. “L’ufficio Servizi sociali pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio, aveva proposto un incontro a Ignazio Cadoni per prospettargli questa soluzione, ma si era detto non interessato alla proposta rifiutando l’incontro” ha fatto sapere il Comune.

“In queste ore sono pervenute al Comune anche alcune disponibilità di privati pronti a mettere a disposizione appartamenti per alloggiare la famiglia. Per tutti questi motivi il Comune ribadisce la disponibilità dei Servizi sociali a costruire una proposta per aiutare la famiglia a ripartire in un percorso verso l’autonomia” ha aggiunto l’amministrazione. Il sindaco ha sottolineato che ha sempre avuto grande attenzione per questo problema.

Coppia vive in macchina con i figli: “Non mi stacco dalla mia famiglia”

Ignazio non ha accettato la proposta perché significherebbe dividere la famiglia. “Io non mi stacco dalla mia famiglia, dobbiamo restare uniti, soprattutto in questo momento difficile. Continuerò a cercare una casa in cui possiamo stare tutti insieme con la speranza che il piccolo Ethan possa uscire presto dall’ospedale” ha dichiarato a Legnano News. La famiglia al momento è ospitata in albergo a spese delle volontarie di Sole nel Cuore, ma ha dormito per mesi in auto, con due bimbe di 7 e 8 anni e un neonato.

Il piccolo Ethan è ricoverato in ospedale per alcune complicazioni dopo il parto. La madre percepisce il reddito di cittadinanza, mentre il padre era un manovale con un contratto che è scaduto ad aprile.