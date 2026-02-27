Fantasanremo: aggiornamento sui punteggi parziali e i bonus della terza serata

Aggiornamento sul Fantasanremo: i leader della classifica parziale, i bonus più frequenti e gli episodi che hanno influito sui punteggi

Il mondo del Fantasanremo continua a muoversi con rapidità: dopo la terza serata è emersa una classifica parziale che fotografa la situazione per i fantallenatori e offre spunti utili per chi segue il gioco. In questo pezzo ricostruiamo i punteggi aggiornati, spieghiamo i bonus e i malus assegnati e analizziamo le esibizioni che hanno inciso maggiormente sul risultato.

Accanto ai numeri, esploriamo i meccanismi che regolano l’assegnazione dei punti: dal valore degli outfit alle azioni sul palco, fino alle penalità per errori o dimenticanze. L’obiettivo è fornire una panoramica completa e facilmente consultabile, ideale per chi costruisce la propria strategia in vista delle prossime serate.

La classifica parziale dopo la terza serata

Di seguito la classifica parziale aggiornata alla mattina del 27 febbraio, utile come riferimento immediato per i fantallenatori. I valori riflettono i bonus e i malus calcolati fino a quel momento e possono cambiare con le serate successive.

Posizioni e punteggi principali: LDA e Aka7even 345 punti; Dargen D’Amico 260 punti; Bambole di Pezza 215 punti; Ditonellapiaga 185 punti; Elettra Lamborghini 185 punti; J-Ax 185 punti; Ermal Meta 165 punti; Leo Gassmann 145 punti; Sal Da Vinci 120 punti; Fulminacci 115 punti; Arisa 100 punti; Fedez e Masini 100 punti; Patty Pravo 100 punti; Nayt 95 punti; Levante 90 punti; Samurai Jay 90 punti; Eddie Brock 85 punti; Tommaso Paradiso 80 punti; Malika Ayane 75 punti; Serena Brancale 70 punti; Chiello 65 punti; Enrico Nigiotti 65 punti; Maria Antonietta e Colombre 60 punti; Sayf 55 punti; Luchè 45 punti; Michele Bravi 45 punti; Francesco Renga 35 punti; Mara Sattei 25 punti; Raf 15 punti; Tredici Pietro 10 punti.

Interpretare la graduatoria

Questa classifica mostra come la somma di piccoli bonus possa creare distacchi significativi: il primo posto di LDA e Aka7even, ad esempio, è frutto di una serie di incrementi accumulati piuttosto che di un singolo evento clamoroso. Per i fantallenatori, la lezione è chiara: monitorare tutti i possibili bonus e le modalità di assegnazione può fare la differenza.

Bonus, malus e curiosità della terza serata

Nella terza serata sono stati applicati diversi tipi di punti extra e penalizzazioni. Alcuni sono ricorrenti e facilmente prevedibili, altri dipendono da gesti scenici o imprevisti tecnici. Ecco l’elenco dei bonus speciali comunicati per la serata:

Bonus principali assegnati: Bonus AVIS (accessorio o outfit giallo) +10 punti; Outfit piumato +10 punti; Microfono sotto l’ascella +10 punti; Canta con la mano in tasca +5 punti; Nessun ringraziamento verbale dopo l’esibizione -5 punti (malus).

Esempi pratici dalla serata

Alcune esibizioni offrono esempi chiari di come si traducano in punti le scelte sceniche: Sayf, ultimo a esibirsi dopo la mezzanotte, ha guadagnato il bonus di posizione ma ha dimenticato le parole, con un bilancio finale di 25 punti; Mara Sattei, con un abito rosso strascicato e attività anche fuori dall’Ariston (donazione del vinile autografato e partecipazione a FantaSanremo Adventure), ha cumulato 70 punti; Luchè ha totalizzato 30 punti in virtù di accessori gialli e di alcuni elementi di coreografia.

Altri casi significativi

Michele Bravi ha beneficiato di più bonus contemporaneamente (accessori colorati, presenza dopo la mezzanotte e particolari gesti scenici) raggiungendo 55 punti. Arisa, pur raccogliendo diversi punti per l’outfit e la presentazione, ha perso 10 punti per aver menzionato il Fantasanremo durante l’esibizione. Samurai Jay ha messo insieme numerosi extra e ha raggiunto 85 punti grazie a microfono sotto l’ascella, performer, presentazioni e accessori.

Per chi gioca al Fantasanremo, la chiave è bilanciare attenzione ai dettagli e capacità di interpretare il palco: un singolo gesto come mettere il microfono sotto l’ascella o cantare con la mano in tasca può valere punti preziosi. Allo stesso modo, le penalità per errori (dimenticare il testo o problemi tecnici) possono compromettere una buona performance.

Consigli pratici

Monitorare i bonus più frequenti (ad esempio i punti per il direttore d’orchestra con papillon, gli accessori gialli/rossi e le esibizioni fuori orario) è utile per prevedere oscillazioni nella classifica. Tenere d’occhio le presentazioni, le presenze al DopoFestival e le interazioni con i performer aiuta a interpretare meglio il potenziale di ciascun artista.

Riflessione finale

La classifica parziale aggiornata al 27 febbraio offre un quadro chiaro delle forze in campo ma rimane dinamica: ogni serata può ribaltare gli equilibri. Per questo motivo, combinare osservazione attenta e scelta oculata dei componenti della propria squadra rimane il modo migliore per competere fino alla fine del festival.