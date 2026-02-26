FantaSanremo prima serata: classifica completa e punteggi ufficiali

La prima serata del FantaSanremo ha visto Lda e Aka7even in vetta con 165 punti; ecco la classifica completa, i bonus più assegnati e le penalità che hanno influito sui risultati

Prima notte del FantaSanremo: i primi verdetti

La prima notte del gioco parallelo dedicato al Festival ha consegnato i primi verdetti. Molte squadre hanno già perso o guadagnato punti importanti. Alcuni artisti hanno accumulato bonus decisivi per la classifica.

Questa panoramica offre la classifica completa della serata e un’analisi dei bonus più frequenti.

Vengono inoltre evidenziati i malus che hanno inciso sul punteggio finale. L’obiettivo è chiarire come si sono accumulati i punti nella prima serata.

Il fenomeno del FantaSanremo continua a coinvolgere milioni di partecipanti. Gli utenti compongono la formazione con titolari, un capitano e riserve, utilizzando crediti virtuali per massimizzare il risultato. Di seguito si presenta il quadro dettagliato della serata, organizzato per rendere immediatamente comprensibili le dinamiche di punteggio.

La classifica della prima serata

Al termine delle esibizioni della prima notte del FantaSanremo, sul podio figurano Lda e Aka7even con 165 punti. Seguono Bambole di Pezza con 120 punti e Dargen D’Amico con 110 punti.

Più in basso si collocano altri artisti noti, ciascuno con il proprio totale di bonus e, dove presente, penalità. La graduatoria completa, dal primo al trentesimo posto, è stata certificata dal sistema di punteggio ufficiale.

La classifica riflette le dinamiche della serata e anticipa possibili variazioni nelle prossime notti del Festival.

Di seguito la graduatoria completa per la prima serata.

Classifica ufficiale prima serata (1-30): Lda e Aka7even 165; Bambole di Pezza 120; Dargen D’Amico 110; Leo Gassmann 105; J-Ax 100; Sal Da Vinci 100; Ditonellapiaga 90; Eddie Brock 75; Malika Ayane 65; Arisa 60; Serena Brancale 60; Samuraj Jay 60; Fedez e Masini 55; Levante 55; Sayf 55; Elettra Lamborghini 50; Maria Antonietta e Colombre 50; Ermal Meta 45; Luchè 45; Fulminacci 45; Nayt 40; Patty Pravo 40; Tommaso Paradiso 35; Michele Bravi 35; Francesco Renga 35; Enrico Nigiotti 30; Mara Sattei 25; Chiello 25; Raf 15; Tredici Pietro 10.

Osservazioni rapide sulla graduatoria

Oltre ai valori assoluti, alcuni piazzamenti risultano dalla somma di molti piccoli apporti. Altri posizionamenti dipendono da pochi eventi ad alto valore.

La combinazione di bonus scenici e bonus simbolici è risultata spesso determinante per scalare la classifica. Per bonus scenici si intendono vantaggi legati alla resa visiva e alla regia. Per bonus simbolici si intendono riconoscimenti simbolici percepiti dal pubblico o dalla critica.

Nei prossimi giorni la classifica potrà modificarsi in base a nuove attribuzioni di punti e all’evoluzione delle preferenze del pubblico. L’andamento delle serate successive sarà l’elemento chiave per confermare o rivedere le posizioni attuali.

I bonus che hanno fatto la differenza

Nella prima serata la formula di punteggio ha inciso in modo significativo sulla classifica. Il regolamento premia elementi visivi, gesti e scelte stilistiche che si traducono in vantaggi numerici. Portare un oggetto particolare, compiere azioni sul palco o interagire con la platea può determinare una variazione di punteggio immediata.

Per chiarezza, si definisce bonus ogni attribuzione aggiuntiva assegnata per dettagli scenici o comportamentali. Tra i riconoscimenti ricorrenti si segnalano: 10 punti per il direttore d’orchestra con papillon, 10 punti per l’outfit luminoso, 10 punti per il braccialetto azzurro di solidarietà, 10 punti per l’esibizione sulle scale e 5 punti per anelli o per la presentazione da parte di un co-conduttore. Tali bonus hanno frequentemente determinato lo scarto tra le prime posizioni e le piazze inferiori.

La presenza e la somma dei bonus rimangono fattori chiave per interpretare la graduatoria. L’andamento delle serate successive confermerà o rivedrà le posizioni attuali e definirà l’effettivo peso di questi elementi nella competizione.

Esempi pratici

Le esibizioni hanno beneficiato di elementi scenici calibrati per il regolamento. Nel caso delle Bambole di Pezza, il ruolo del maestro d’orchestra è risultato determinante. Frasi pronunciate in momenti chiave e l’abbigliamento del direttore hanno generato punti aggiuntivi. Per Dargen D’Amico, invece, le azioni sceniche hanno inciso significativamente: l’invasione del palco e il movimento verso la platea hanno portato bonus scenici misurabili nel conteggio finale.

I malus e i problemi che hanno pesato

Non sono mancati errori che hanno ridotto il punteggio. Dimenticanze del testo, guasti al microfono e imprecisioni nella presentazione hanno determinato penalità tecniche. Questi malus possono alterare la strategia dei fantallenatori in gare equilibrate. L’impatto è particolarmente rilevante quando la classifica è serrata e i margini tra i concorrenti sono ridotti.

In quella serata sono emerse penalità immediate per errori materiali: pochi punti per errori nel nome durante la presentazione, un -10 per l'artista che ha dimenticato parte del testo e un -20 per la band colpita da un guasto tecnico che ha interrotto l'esibizione. Questi esempi mostrano come la componente imprevisto rimanga costante nel sistema di punteggio.

Implicazioni per i fantallenatori

La prima serata offre elementi utili per ricalibrare le formazioni e individuare artisti favoriti dai bonus replicabili nelle serate successive. Comprendere quali meccaniche di punteggio vengono assegnate più frequentemente consente scelte più efficaci nelle giornate future.

Sono stati assegnati numerosi bonus e si sono registrati pochi malus rilevanti.

La classifica resta serrata e la competizione rimane aperta in vista dei prossimi round.

Il prossimo turno chiarirà l’effetto delle penalità impreviste sulle strategie degli artisti.