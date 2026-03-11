Farmaceutica, Coco (Novartis): "Nel cancro seno impegno per utilizzo cicline in fasi più precoci"

“Il nostro impegno per il futuro è estendere l’utilizzo delle cicline a una porzione di pazienti sempre più ampia, con la possibilità di garantirne l’accesso anche in una fase più precoce, dove ci sono dei fattori di rischio diversi che però espongono comunque la paziente a un rischio di recidiva, nel tempo, importante”. Così Paola Coco, direttore medico Novartis Italia, commenta l’approvazione, da parte di Aifa – Agenzia italiana del farmaco, alla rimborsabilità di ribociclib, in associazione alla terapia endocrina, nel trattamento adiuvante del tumore al seno in fase iniziale Hr+/Her2-.
