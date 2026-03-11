Farmaceutica, Piccolo (Gilead Sciences): "Seladelpar può cambiare storia colangite biliare

“I risultati degli studi clinici hanno dimostrato non solo un impatto sui parametri biochimici, ma anche sulla qualità di vita dei pazienti Questo risultato conferma il nostro impegno nel portare ai pazienti terapie trasformativ, in grado di cambiare il decorso delle patologie”. Lo ha detto Carmen Piccolo, executive country medical director Gilead Sciences, partecipando all’incontro con la stampa organizzato dalla farmaceutica a Milano in occasione del via libera alla rimborsabilità da parte di Aifa-Agenzia del farmaco di seladelpar, nuova opzione terapeutica per la colangite biliare primitiva, una rara malattia cronica autoimmune del fegato.
