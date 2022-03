Farmacie online: conviene acquistare farmaci sul web?

Le farmacie online hanno coniugato l’esigenza di rimanere a casa con l’urgenza di acquistare prodotti necessari ma occorre acquistare in sicurezza.

Dopo l’esperienza pandemica del 2020 e 2021, che ci ha costretto a casa per diversi mesi, abbiamo familiarizzato sempre di più con le forme di acquisto online. Queste hanno coniugato l’esigenza di rimanere a casa con l’urgenza di acquistare i prodotti necessari per le esigenze quotidiane e, alle volte, anche per concederci un piccolo regalo.

Dai prodotti alimentari fino ai beni tecnologici, oramai il commercio online ci permette di avere tutti i prodotti che vogliamo a portata di click. Durante il tempo passato a casa, inoltre, abbiamo avuto più tempo per occuparci della nostra salute e del nostro benessere, attraverso l’attività fisica o grazie ad un rinnovato interesse verso la cura della pelle.

Proprio la rinnovata attenzione alla skincare e alla salute della persona è uno dei trend di punta emerso dal biennio 2020-2021, che si è riflesso in un aumento esponenziale degli acquisti sui portali delle farmacie online. Gli e-commerce di farmacia e parafarmacia, infatti, sono stati la meta preferita di più di 18 milioni di italiani per acquistare prodotti destinati alla cura personale almeno una volta nel corso dell’ultimo anno.

Perche scegliere una farmacia online?

Sono molti i motivi che hanno spinto – secondo i dati della terza edizione dell’Osservatorio Netcomm – più di 5,6 milioni di italiani ad essere clienti fissi delle farmacie online, preferendo l’esperienza d’acquisto online a quella della farmacia fisica.

Molto spesso, poi, gli e-commerce di farmacia sono la controparte digitale di storiche farmacie attive sul territorio già dal secolo scorso. Un esempio è quello di farmaciaforyou.it, nata nel 1980 e sbarcata sul web nel 2009, in grado di garantire la soddisfazione dei suoi clienti grazie alla notevole esperienza accumulata in più di 35 anni di attività.

I vantaggi sull’acquisto offerti da farmaciaforyou online d’altronde, sono importanti e ricoprono diverse aree della customer experience quali:

Spedizione : rapida e tracciabile, è gratuita sopra i €19,90 e ti raggiunge in tutta Italia in meno di 48 ore;

: rapida e tracciabile, è e ti raggiunge in tutta Italia in meno di 48 ore; Ampia scelta : l’offerta del catalogo, infatti, supera i 200.000 prodotti , tutti dotati di dettagliate schede prodotto per sapere nei minimi dettagli cosa si compra;

: l’offerta del catalogo, infatti, supera i , tutti dotati di dettagliate schede prodotto per sapere nei minimi dettagli cosa si compra; Servizio clienti : una delle prerogative principali dell’offerta di farmaciaforyou, quella di sapere coniugare i vantaggi del digitale con la voce amica del farmacista di fiducia

: una delle prerogative principali dell’offerta di farmaciaforyou, quella di sapere coniugare i vantaggi del digitale con la voce amica del farmacista di fiducia Programmi fedelta : è il caso di Fidelity Card for You , che permette ai clienti di provare campioni di nuovi prodotti o vincere premi esclusivi grazie ai punti accumulati con ogni acquisto!

: è il caso di , che permette ai clienti di provare campioni di nuovi prodotti o vincere premi esclusivi grazie ai punti accumulati con ogni acquisto! Promozioni: la vera forza della farmacia online, la volontà di dedicare al cliente dell’e-commerce delle promozioni esclusive, valide solo per il canale web.

Non bisogna stupirsi che tutti questi vantaggi, uniti alla comodità di acquistare i propri prodotti preferiti senza nemmeno muoversi da casa, sia una delle ragioni dell’ascesa del settore delle farmacie online.

I prodotti acquistabili online

A differenza del punto vendita fisico, tuttavia, le farmacie online hanno ricevuto una autorizzazione alla vendita online di farmaci solo se acquistabili senza prescrizione medica. Questo perché, non necessitando dell’intervento diretto del medico curante, possono essere utilizzati solo per intervenire su sintomi lievi o di breve durata.

I farmaci disponibili sui portali di farmacia online, quindi, si dividono in due categorie principali:

Farmaci da banco (OTC);

Farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP).

All’interno di questi due insiemi – a cui vanno aggiunti i parafarmaci – appartengono le categorie di prodotti più comuni nel commercio di farmaci online come cosmetici, integratori e prodotti dimagranti. Non vanno dimenticati, inoltre, accessori sanitari, medicinali omeopatici e veterinari.

La sicurezza prima di tutto

La domanda che sorge spontanea, tuttavia, è la seguente: l’acquisto di prodotti farmaceutici sui portali delle farmacie online è sicuro? Molto spesso, infatti, si corre il rischio di imbattersi in prodotti di scarsa qualità o addirittura contraffatti.

Anche numerose inchieste televisive si sono concentrate sull’argomento e per difendersi da queste eventualità negative è necessario seguire due buone pratiche, che potranno metterci al riparo da portali non autorizzati o, peggio, truffaldini:

La più importante è, quella di acquistare solamente da quei portali autorizzati dal Ministero della Salute e dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che espongono il logo identificativo nazionale . Questo è un bollino ufficiale a forma di croce verde – in linea con le direttive del Ministero della Salute – che contiene il link per visualizzare l’autorizzazione del portale alla vendita di farmaci online;

(Agenzia Italiana del Farmaco), che espongono il . Questo è un bollino ufficiale a forma di croce verde – in linea con le direttive del Ministero della Salute – che contiene il link per visualizzare l’autorizzazione del portale alla vendita di farmaci online; Il secondo consiglio è quello di leggere attentamente le schede descrittive dei prodotti; più dettagli vengono riportati, meglio è.

Grazie a questi piccoli accorgimenti e al lavoro costante di player autorevoli del settore come farmaciaforyou.it, gli italiani possono continuare ad acquistare i loro prodotti preferiti in tutta sicurezza.