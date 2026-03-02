Farnesina organizza rimpatrio da Oman ed Emirati con personale di supporto

La Farnesina ha fatto decollare un charter da Mascate con 127 connazionali e invia personale di supporto diplomatico, carabinieri, finanzieri e un esperto della Protezione civile per coordinare i trasferimenti nella regione

Un volo charter decollato da Mascate ha riportato in Italia 127 connazionali: cittadini rimasti in Oman e altri trasferiti dagli Emirati grazie all’intervento organizzato dalla Farnesina. Questo primo rientro apre una più ampia operazione consolare e logistica pensata per coordinare ulteriori partenze nell’area del Golfo e riportare a casa chi è rimasto in difficoltà.

Sul posto è stato inviato un team di supporto per rafforzare le sedi diplomatiche e snellire i passaggi fra ambasciate, vettori e autorità aeroportuali. Il lavoro è essenzialmente di squadra: funzionari consolari verificano i documenti e compilano le liste dei passeggeri, le compagnie locali mettono a disposizione i posti sui charter e gli enti aeroportuali rilasciano le autorizzazioni necessarie. L’obiettivo pratico è ridurre tempi, incertezze e rischi burocratici per chi deve rientrare.

L’operazione si basa su flussi informativi rapidi e affidabili. Quando i dati dei passeggeri sono sincronizzati tra ministero, sedi diplomatiche e compagnie, le procedure di check-in e imbarco si svolgono molto più velocemente. Per questo sono stati attivati canali di comunicazione dedicati e personale con competenze consolari, oltre a un dialogo costante con le autorità locali per ottenere slot e permessi operativi.

La selezione dei passeggeri segue criteri chiari: si raccolgono dati anagrafici, informazioni sulle condizioni di salute e necessità di assistenza speciale. La priorità viene data ai più vulnerabili — anziani, persone con patologie documentate e casi di particolare fragilità — per garantire un rimpatrio sicuro e ordinato. Le ambasciate aggiornano continuamente i registri per intercettare nuove segnalazioni e programmare i trasferimenti successivi.

Nella pratica quotidiana si fanno ampio uso di liste elettroniche, check-in centralizzati e, quando occorre, di supporto medico a bordo. Esperienze recenti mostrano che un coordinamento efficiente non solo abbrevia i tempi di permanenza all’estero, ma contiene anche i costi complessivi legati ai trasferimenti e migliora la gestione delle emergenze.

Il nucleo operativo inviato dalla Farnesina comprende funzionari diplomatici, personale della protezione civile, carabinieri e finanzieri. Questa squadra è stata schierata a Mascate per assistere le sedi di Abu Dhabi, Dubai e l’Oman nelle attività di trasferimento: dal coordinamento sanitario al controllo documentale, fino alla negoziazione degli accessi aeroportuali. Secondo i benchmark adottati, il rafforzamento consolare può ridurre i tempi medi di rimpatrio di circa il 30%.

Sul terreno i ruoli sono ben distribuiti. I funzionari consolari seguono le pratiche amministrative e restano il punto di riferimento per i connazionali; carabinieri e finanzieri garantiscono ordine e regolarità delle procedure; l’esperto della Protezione civile organizza i trasferimenti e coordina gli aspetti sanitari. Sono previsti protocolli standard e canali d’emergenza per rispondere rapidamente a nuove esigenze o improvvise criticità.

Per questo primo ponte aereo sono stati impiegati vettori regionali e compagnie come Oman Air ed Etihad. Usare compagnie locali risponde sia a vincoli operativi sulle rotte sia alla necessità di creare corridoi sicuri per il rimpatrio. In alcuni casi, i trasferimenti verso aeroporti funzionanti sono avvenuti anche via terra, sempre sotto supervisione diplomatica.

La Farnesina ha inoltre intensificato le misure di assistenza per le migliaia di italiani presenti nella regione, tra residenti e turisti. Oltre ai charter, sono stati predisposti canali per facilitare transiti e trasferimenti coordinati, con particolare attenzione a studenti, famiglie e persone fragili. Sono stati istituiti punti di contatto locali per raccogliere segnalazioni e valutare i casi in base all’urgenza.

Le difficoltà maggiori segnalate sul territorio riguardano limitazioni alla mobilità, sospensione di alcuni servizi e incertezze sull’apertura degli aeroporti. Per affrontare questi problemi il team a Mascate opera anche come mediatore: semplifica procedure, negozia autorizzazioni e, quando necessario, chiede l’invio di ulteriore personale. L’obiettivo è mantenere un canale operativo affidabile e reagire rapidamente alle nuove esigenze di rientro.

