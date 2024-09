Federica e Alfonso, protagonisti a Temptation Island, condividono la loro vita fin da quando Federica aveva solamente 12 anni. Lei ricorda: "Non mi è nemmeno permesso condividere un gelato con le mie amiche".

Federica e Alfonso sono il duo apparentemente più problematico della più recente stagione di Temptation Island. Da quando Federica aveva 12 anni, i due hanno formato una coppia, con Alfonso che non ha mai lasciato Federica andare a prendere un gelato con le sue amiche. “Partecipo per accettare i...

Federica e Alfonso sono il duo apparentemente più problematico della più recente stagione di Temptation Island. Da quando Federica aveva 12 anni, i due hanno formato una coppia, con Alfonso che non ha mai lasciato Federica andare a prendere un gelato con le sue amiche. “Partecipo per accettare il mio eccessivo controllo, ma non ritengo di essere in errore”- dice Alfonso – “Desidero comprendere se posso fidarmi di Federica”.

E’ stata Federica a iscriversi a Temptation Island. “Io sono Federica, ho 20 anni e vengo da Napoli, sono la partner di Alfonso da 8 anni e viviamo insieme da quasi un anno. Mi sono iscritta a Temptation Island perché Alfonso impedisce molte delle attività che vorrei fare, come mangiare una pizza con le amiche, fare un gelato, andare a ballare o soddisfare un desiderio di viaggio. Questii sono eventi che non ho mai vissuto senza di lui”.

Ecco il filmato:

Alfonso e Federica rappresentano una delle coppie partecipanti a #TemptationIsland! Vi attenderemo martedì 10 settembre in prima serata su Canale 5 🔥https://t.co/4m0jTQg64I

— Witty TV (@WittyTV) 3 Settembre 2024

Federica e Alfonso costituiscono il sesto coppia annunciata per la nuova stagione di Temptation Island. Le altre coppie includono: Diandra e Valerio; Titty e Antonio; Giulia e Mirco; Anna e Alfred; Sara e Fabio.

Alfonso si trova sul filo del dubbio sulla propria fiducia in Federica, che ha praticamente vissuto un’esistenza confinata dalla sua preadolescenza.

