Dopo aver trascorso quattro mesi a Roma, dove ha partecipato come protagonista a Ballando con le Stelle, e aver goduto di una vacanza sotto il sole delle Maldive con i suoi cari, Federica Nargi fa ritorno a Milano. Tuttavia, al suo arrivo, non mancano le sorprese sgradevoli.

Federica Nargi, il ritorno a Milano non è come se lo aspettava

“Mamma è disperata”, fa sapere la figlia di otto anni Sofia.

Beatrice, la figlia più piccola di 5 anni, sembra aver lasciato delle macchie sul parquet. Non è tutto: anche le poltrone del salotto sono macchiate da un pennarello. La showgirl, nota per il suo amore per l’ordine, si mette subito al lavoro, cercando di riparare i danni. In casa c’è anche l’amico Max Valvano, che la prende scherzosamente in giro chiamandola “maniaca della pulizia”.

Federica Nargi alle Maldive durante le vacanze

Dopo aver concluso la splendida esperienza a Ballando con le stelle, dove ha conquistato il terzo posto, per la showgirl e modella 34enne è finalmente giunto il momento di dedicarsi ai suoi affetti.

Federica Nargi ha concluso il 2024 in modo straordinario e ha iniziato il 2025 con una vacanza da sogno alle Maldive, insieme al compagno Alessandro Matri e alle figlie Sofia e Beatrice. Dalla spiaggia, ha condiviso degli scatti con i suoi follower, regalando immagini mozzafiato con i panorami da favola.