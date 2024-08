Federica Nargi è finita nell’occhio del ciclone a causa della sua vacanza in Africa. Dopo aver postato alcune foto, i fan l’hanno sommersa di critiche, costringendola a rimuovere il post.

Federica Nargi in Africa: piovono critiche e lei rimuove le foto

In vacanza in Africa con il marito Alessandro Matri e le tre figlie, Federica Nargi è finita al centro delle polemiche. L’ex velina di Striscia la Notizia sta condividendo sui social gran parte del suo soggiorno, ma soltanto alcuni scatti hanno fatto infuriare i fan.

Federica Nargi: gli scatti che hanno fatto infuriare i fan

Le foto che hanno infastidito i fan immortalano Federica Nargi e la sua famiglia in Namibia. A didascalia, l’ex velina ha scritto:

“Nel cuore della Namibia, il villaggio Himba ci ha regalato un’esperienza che non dimenticheremo mai. I costumi tradizionali, carichi di simbolismo e bellezza, raccontano una storia di orgoglio e identità. E in mezzo a tutto questo i bambini, con la loro gioia e innocenza hanno riempito i nostri cuori”.

Gli scatti immortalano gli abitanti del villaggio Himba: donne con abiti tradizionali e seno scoperto e bambini che si portano il cibo alla bocca o tengono in mano quaderni e pennarelli.

Le critiche e la decisione di Federica

Molto probabilmente, Federica Nargi non immaginava di creare tanto trambusto. Voleva semplicemente documentare la sua vacanza in Africa, ovviamente con scatti acchiappa like. Ha ottenuto l’effetto contrario. Tra le tante critiche si legge: “Incredibile, persona socialmente esposta che ancora non capisce che i bambini NON si mettono in bella piazza, oltretutto con i pennarelli e il quadernino in mano come se fossero dei clown“, oppure “Ma loro vogliono essere fotografati ed esposti come fate voi? Ve lo siete chiesti? Glielo avete chiesto? Fotografate paesaggi che di belli ce ne saranno milioni… non persone solo per avere like in più! Bisogna strumentalizzare tutto sennò non si é contenti…anche momenti così intimi che uno potrebbe semplicemente tenere per sé“, o ancora “Immagino che abbiate chiesto il consenso per pubblicare su un social pubblico i bambini e le ragazze. Esposti come se fossero un’attrazione turistica”. La Nargi non ha potuto fare altro che rimuovere le foto da Instagram, ma i fan avrebbero apprezzato anche qualche parola, magari un semplice: “Mi scuso”.