Con oltre 4,3 milioni di seguaci, Federica Nargi ha letteralmente mandato in tilt i suoi fan. La celebre Lady Matri ha fatto impazzire i suoi seguaci su Instagram con gli ultimissimi scatti pubblicati proprio in queste ore. Mostrandosi in tutto il suo splendore, l’ex velina di Striscia ha sfoggiato un look elegante che ha catturato l’attenzione di tutti.

Federica Nargi: un fisico mozzafiato

Mostrando un outfit che esalta le sue forme mozzafiato, Federica Nargi ha fatto scatenare i fan anche nei commenti sui social. Accompagnata solo da un cuore nero come didascalia, la splendida foto della Nargi ha catturato l’attenzione di tutti i suoi seguaci. Cosa avrà scritto?

La battuta ironica

In un’immagine mostrata su Instagram, Nargi ha scritto scherzosamente a corredo di una foto in cui appare di spalle: “Scusate le spalle” (appunto). Ovviamente, i like a mo’ di cuoricino non sono mancati neanche stavolta!

Chi è Federica Nargi

Federica Nargi è una modella, conduttrice televisiva e influencer italiana nata il 5 febbraio 1990 a Roma. È diventata famosa per il suo lavoro come velina a “Striscia la notizia”. Dopo questa esperienza, ha intrapreso una carriera nel mondo della moda, lavorando come modella per varie marche e sfilando sulle passerelle di importanti eventi.