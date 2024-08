Dopo un anno di intenso lavoro e in attesa di tornare in tv, Federica Panicucci si sta godendo una splendida vacanza con il compagno Marco Bacini. I due piccioncini hanno scelto il loro posto del cuore, le Maldive.

Federica Panicucci in vacanza alle Maldive con Marco Bacini

Altro che crisi, Federica Panicucci e Marco Bacini sono più innamorati che mai. In attesa di tornare in televisione con Mattino 5, la conduttrice si sta godendo una splendida vacanza alle Maldive. Con lei, ovviamente, c’è il compagno, al suo fianco da otto anni. Tramite i loro profili Instagram, i piccioncini condividono diversi attimi del soggiorno, comprese dediche al miele.

Le Maldive? Il posto del cuore di Federica e Marco

Federica Panicucci, in splendida forma, ha confessato ai fan che le Maldive sono molto importanti, sia per le che per il compagno Marco Bacini. E’ il loro “posto del cuore“, quello dove si rifugiano appena gli impegni di lavoro glielo consentono. E’ un vero e proprio “paradiso“, dove possono concedersi giornate in spiaggia ma anche serate romantiche ed eleganti.

Federica Panicucci, con Marco è “come nelle favole”

“Io e te. Come nelle favole“, ha scritto la Panicucci a didascalia di uno dei tanti scatti che la ritrae con Marco alle Maldive. Le dediche al miele, ovviamente, non si fermano qui. “Ogni istante passato insieme è stato unico e speciale“, ha scritto a didascalia di un video che riassume gli attimi più belli della vacanza.