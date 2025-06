Il salone di bellezza di Federico Fashion Style al Vomero, situato all’interno dei grandi magazzini Coin di via Scarlatti, ha chiuso i battenti. Una decisione che ha sorpreso molti fan e clienti affezionati, desiderosi di capire le ragioni dietro questa scelta inattesa. In un’intervista esclusiva a Fanpage, il parrucchiere spiega cosa lo ha portato a prendere questa decisione e quali sono i suoi progetti futuri.

Federico Fashion Style a Napoli: una scelta di cuore tra successi e difficoltà

L’apertura del salone a Napoli non è stata solo una strategia di marketing, ma una decisione dettata dall’istinto. Federico ha sottolineato spesso come il pubblico partenopeo sia tra i più appassionati, esigenti e allo stesso tempo fedeli. Tuttavia, l’attività non è stata esente da problemi: a dicembre 2021, i vigili urbani del Vomero avrebbero multato tre dipendenti per il mancato uso della mascherina anti-Covid, con una sanzione di circa 400 euro.

Le difficoltà proseguirono l’anno successivo, quando durante le festività natalizie del 2022 la Municipale inviò una diffida per l’assenza dei permessi necessari alla festa di fine anno organizzata all’interno dei grandi magazzini Coin.

Federico Fashion Style, il salone di Napoli ha chiuso: “Vi spiego perché”

Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, ha fornito chiarimenti ufficiali sulla chiusura del suo salone di Napoli in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Il parrucchiere ha escluso che la decisione sia dovuta a difficoltà economiche, sottolineando che non è legata a un calo degli affari. La sospensione dell’attività è stata invece motivata dal desiderio di dedicare più tempo alla figlia, soprattutto in una fase delicata della sua crescita, tenendo conto anche della sua situazione familiare da genitore separato, che richiede un maggiore impegno personale.

Ha inoltre smentito problemi legati all’affitto del locale:

“Non avevamo problemi sugli affitti a Napoli e il negozio andava bene. Ma so di incertezze nel futuro dei magazzini Coin (il Gruppo Coin chiuderà alcuni punti vendita nel 2025) e ho deciso in questo senso”.

La chiusura è stata definita temporanea. Nonostante il salone di Napoli risulti ancora presente tra le sedi attive sul sito ufficiale, al momento non è possibile effettuare prenotazioni. Le altre sedi del brand, come quelle di Roma e Anzio, continuano regolarmente l’attività.