Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei Vip, si è sfogato con i suoi follower sui social: “Un uomo lavora tanto, e poi accade questo”, ecco cosa è successo.

Federico Fashion Style, furto da oltre 80mila euro, la denuncia: “Un uomo lavora tanto e poi accade questo”

Federico Fashion Style, noto parrucchiere dei Vip e sempre super attivo sui social, ha raccontato proprio via Instagram cosa gli è successo tanto da portarlo a denunciare l’accaduto e a spiegare la sua assenza dai social. Ecco cosa ha raccontato.

Federico Fashion Style e il furto subito

Lo stesso hair stylist, più volte al centro delle polemiche per i prezzi considerati eccessivamente alti nei suoi saloni, ha spiegato su Instagram il perché della sua assenza:

“Ragazzi – afferma in una storia – scusate se sono stato un po’ assente in questi ultimi giorni, ma ho subito un brutto furto. Anzi, direi un grave furto. Sono molto dispiaciuto perché sono stato derubato di alcune cose per le quali ci ho messo tutto l’impegno per realizzarle e soprattutto ci ho investito tanti soldi. Un uomo lavora tanto e poi accade questo”.

E’ possibile che sia accaduto in uno dei suoi saloni di bellezza. “Non posso dirvi quali sono davvero i fatti ma ho subito un danno da più di 80.000 euro, vi lascio solo immaginare lo stato d’animo, anche se sto cercando di tranquillizzarmi anche perché nessuno mi ritornerà indietro ciò che mi è stato rubato”, aggiunge l’hair stylist.

Federico Lauri, suo vero nome, ora spera che dalle telecamere si possa risalire all’identità dei ladri. “Vi farò vedere il video”, spiega ai suoi follower. Infine aggiunge: “Confido nelle autorità di trovare il balordo che ora è in possesso delle mie cose. E confido soprattutto nella giustizia perché chi ha fatto ciò, deve pagare”.