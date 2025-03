Un nascondiglio inaspettato

In un episodio che sembra uscito da un film, un trentenne di Cadelbosco di Sopra ha visto il suo tentativo di proteggere i risparmi trasformarsi in un incubo. L’uomo aveva deciso di nascondere 11mila euro in contanti e alcuni gioielli all’interno della cassetta di scarico del suo wc, pensando di aver trovato un luogo sicuro. Tuttavia, la sua scelta si è rivelata fatale quando ha chiamato due idraulici per lavori di manutenzione. Durante l’intervento, i professionisti hanno scoperto il tesoro nascosto e, secondo l’accusa, avrebbero approfittato della situazione per appropriarsene.

Il furto e la colluttazione

Il furto è avvenuto nel luglio 2022, ma il proprietario si è accorto della sparizione solo al rientro a casa. Incredulo e arrabbiato, ha deciso di affrontare gli idraulici, raccomandati da suo padre. Quello che doveva essere un semplice chiarimento si è trasformato in una violenta colluttazione. Gli idraulici hanno negato ogni responsabilità, ma la tensione è rapidamente aumentata, culminando in un confronto fisico. Il trentenne ha riportato gravi ferite, tra cui un trauma cranio-facciale e una dislocazione mandibolare, con una prognosi di 40 giorni.

La versione dei fatti

La difesa degli idraulici, rappresentata dall’avvocato Claudio Bassi, ha presentato una versione alternativa degli eventi. Secondo la loro ricostruzione, sarebbe stata la vittima a colpire per prima, innescando così la reazione violenta. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei nascondigli e sulla fiducia che si ripone nei professionisti chiamati per lavori in casa. Il processo per furto aggravato e lesioni aggravate è iniziato nei giorni scorsi davanti al giudice Michela Caputo e riprenderà a settembre, lasciando aperti molti interrogativi su questa bizzarra vicenda.