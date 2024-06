Durante una diretta Twitch con “Il Rosso”, Fedez ha proposto di chiamare Matteo Salvini a margine dei risultati ufficiali delle elezionii europee. Uno scherzo telefonico non proprio riuscito quello del rapper. Quello tra Salvini e Fedez è sicuramente una storia complicata ma, evidentemente, l’ascia di guerra da parte di entrambi è stata sotterrata.

Fedez chiama Salvini in diretta sui social

Il tutto è cominciato durante una diretta Twitch con il tiktoker “Il rosso più bello del web“. “Chiamiamo Salvini?” propone Fedez e il gruppo accoglie la proposta in maniera positiva. “Tanto non risponderà mai” ha osservato il rapper e invece Matteo Salvini risponde alla chiamata di quello che, in passato, è apparso come la sua nemesi politica.

Lo scherzo

“Pronto?” la risposta di Salvini ma Fedez mette subito giù e i presenti in studio, come chi era a casa a gurdare la diretta, cominciano a ridere. Il rapper però richiama il leader della Lega mentre la sua assistente personale gli fa notare: “Quanto sei str***o!“. Una volta che Fedez richiama, toglie il vivavoce e chiede a Matteo Salvini: “Scusa, mi è partita la chimata! Com’è andata? Bene, dai…“.

