Sono giorni carichi di tensione per il rapper Fedez, che nelle ultime ore si è scagliato contro Naska e Tony Effe. Al giovane rapper, l’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe proposto un duetto per questa estate, che sarebbe stato però rifiutato dal cantante della Dark Polo Gang.

La rivelazione di Tony Effe su Fedez

Negli ultimi giorni Tony Effe ha spopolato con il brano Sesso e samba, insieme a Gaia, che si preannuncia già uno dei primi tormentoni di questa estate 2024. Tony tuttavia ha ammesso di essere stato contattato da Fedez: “Se c’è un featuring che non è andato in porto? Sì. Con Fedez. Lui c’ha provato con me ma avevo il pezzo con Gaia e quindi non l’ho fatto” ha confessato il rapper.

La lite con Naska

L’ex marito di Chiara Ferragni è tornato nell’occhio del ciclone per via di una sua uscita contro Naska, che ha replicato così a una reazione spropositata di Fedez: “Lo sapete che se commentate con stupore il post riguardante qualcuno – perché di stupore parliamo, la gif non stava ridendo, era una gif di stupore, il diretto interessato può venirvi a prendere a mazzate? Con altre 3 persone, 3 contro 1?”

La tensione tra Fedez e Naska

Naska aveva commentato un pensiero volgare riguardo all’ex moglie di Fedez, rispondendo con una risatina che ha mandato su tutte le furie Fedez. Da qui è nato il battibecco social delle scorse ore tra i due.