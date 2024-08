Fedez dopo il ricovero: relax in barca con Giulia Ottorini

Fedez dopo il ricovero: relax in barca con Giulia Ottorini. Flirt in corso?

Dopo il ricovero causato da un’intolleranza alimentare, Fedez sta cercando di recuperare la forma fisica in barca. Il rapper non è solo, ma in compagnia di Giulia Ottorini: Garance è ormai dimenticata?

Fedez in barca con Giulia Ottorini

Qualche giorno da, durante un volo privato con destinazione Puglia, Fedez ha avuto un malore. Soccorso da un’ambulanza presso l’aeroporto di Brindisi, il rapper è stato subito ricoverato in ospedale. Si temeva il peggio, in molti hanno pensato che la corsa in nosocomio fosse da ricollegare al tumore al pancreas, ma fortunatamente è stata solo un’intossicazione alimentare. Passata la paura, Fedez si sta rilassando in barca con Giulia Ottorini.

Fedez in barca con Giulia Ottorini: Garance è dimenticata?

Tramite Instagram Stories, sia Fedez che Giulia hanno condiviso foto che li ritraggono sulla stessa barca. Non hanno postato scatti che li immortalano insieme, come se fossero una coppia, ma entrambi si sono concessi una posa in compagnia di Silvio, il cane del rapper. A questo punto, la domanda sorge spontanea: Garance Authié è dimenticata? Molto probabilmente sì.

Fedez: Giulia Ottorini è la sua nuova fiamma?

Stando a quanto sostengono i beninformati, Fedez e Giulia Ottorini si conoscono da tempo, ma hanno approfondito il rapporto durante il Coachella. Non sono mai stati pizzicati in atteggiamenti intimi, ma il fatto che adesso stiano condividendo la stessa barca fa pensare ad un flirt in corso. Al momento, è bene sottolinearlo né il rapper e né tantomeno la influencer e onlyfanser hanno confermato la liaison.