Nuovi guai fisici per Fedez che su è sentito male mentre stava andando a Gallipoli per un evento

Non c’è pace per Fedez. Il rapper negli ultimi anni ha avuti diversi guai di salute che ancora non sono stati del tutto risolti. Nelle scorse ore un nuovo malore lo ha colto mentre era in viaggio verso Gallipoli per un evento: il cantante è stato ricoverato d’urgenza.

Malore per Fedez, il rapper cancella l’evento a Gallipoli

All’improvviso, il profilo Instagram di Fedez posta una storia che nessun fan avrebbe mai voluto leggere: “Purtroppo, durante un volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene. È stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”. L’evento, ovviamente, è stato cancellato proprio per quanto successo: “Per questo motivo, questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.

Malore per Fedez: il ricovero di luglio

È passato soltanto un mese dall’ultimo ricovero di Fedez che, l’11 luglio scorso era stato ricoverato per un’emorragia interna. Nelle ultime settimane, il cantante sembrava essersi ripreso, tanto da aver potuto viaggiare insieme a Leone e Vittoria per una vacanza in Sardegna.