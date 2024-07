Fedez in ospedale, ricoverato per emorragia interna: come sta?

Ore difficili per Fedez, che è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il rapper ha rischiato la vita ed è salvo solo grazie ai medici che hanno trovato in tempo l’emorragia interna.

Fedez in ospedale: ricoverato per emorragia interna

Momenti difficili per Fedez che è stato ricoverato presso il Policlinico di Milano. Ad annunciarlo è stato lui stesso, condividendo su Instagram una foto che lo ritrae disteso su un letto dell’ospedale. “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another one’ ma con le emorragie interne“, ha esordito Federico Lucia.

Fedez salvato dai medici: le parole

Poco dopo, Fedez ha spiegato ai fan di essere stato ricoverato per emorragia interna. E’ grazie ai medici che lo hanno preso in cura se si è salvato. Il rapper ha raccontato:

“Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.

La frecciatina a Chiara Ferragni

Fedez non ha solo spiegato il motivo per cui è stato nuovamente ricoverato in ospedale, ma ha lanciato qualche frecciatina all’ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper ha ammesso di essersi sentito male la stessa sera in cui ha scritto una nuova canzone. “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto, per tutto lo schifo che ho accumulato“, recita una strofa. Non contento, ha concluso: