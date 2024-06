Prima vacanza romantica per Fedez e Garance Authié. I due hanno scelto una masseria extra lusso in Puglia, ma non erano soli soletti: con loro c’era anche Silvio, il nuovo e inseparabile amico del rapper.

Fedez e Garance Authié: prima vacanza romantica in Puglia

Mentre Chiara Ferragni si è goduta il matrimonio di Diletta Leotta in Sicilia, Fedez è andato in Puglia con la nuova fidanzata Garance Authié. Il rapper, a Polignano a Mare per registrare Battiti Live, ha scelto di soggiornare in una struttura extralusso: la Masseria Almadava. Per Federico Lucia e la modella 20enne si tratta della prima vacanza insieme.

Fedez e Garance alla Masseria Almadava

Fedez ha scelto di soggiornare in un resort magnifico, situato nella campagna pugliese. La dimora di charme conta solo sei camere e si può riservare soltanto prenotando almeno 5 notti. I prezzi partono da 1.920 euro. Il rapper e la nuova fidanzata Garance non erano soli. Con loro, oltre all’inseparabile assistente di lui, anche il cane Silvio e alcuni amici.

Fedez e Garance: niente foto di coppia

Anche se si sono concessi la prima vacanza di coppia, Fedez e Garance non hanno condiviso foto insieme. Entrambi, però, hanno postato scatti della meravigliosa Masseria Almadava. I fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: lo scorso anno, la dimora di charme, aveva ospitato Federico, Chiara e i loro piccoli Leone e Vittoria. Che la scelta del rapper sia stata una frecciatina alla Ferragni? Al momento, non è dato saperlo.