Fedez e Giulia Ottorini hanno un flirt in corso? La domanda è nata dopo che i due sono stati pizzicati insieme al Coachella e lei ha ammesso sui social di avere una “relazione segreta”.

Fedez e Giulia Ottorini al Coachella: flirt in corso?

Mentre Chiara Ferragni continua con il suo silenzio social, Fedez si sta divertendo al Coachella. Per i fan, il rapper è “rinato, ringiovanito, tutta un’altra persona“. Possibile che abbia anche avuto voglia di concedersi un flirt? E’ stato pizzicato al festival americano in compagnia di alcuni amici, tra cui spicca l’influencer Giulia Ottorini.

Fedez e Giulia Ottorini pizzicati insieme

Fedez e Giulia sono stati beccati insieme più volte, ma le paparazzate di Whoopsee fanno pensare ad altro oltre che una semplice amicizia. Il rapper e l’influencer, infatti, appaiono piuttosto complici. Federico sembra felice come non mai e lei non è da meno. Non a caso, tra i tanti commenti si legge: “Sembra rinato“, oppure “Mai visto così spensierato“.

Giulia Ottorini: il post ambiguo

Mentre il gossip impazza, Giulia Ottorini ha pubblicato un video su TikTok che non fa altro che aumentare il chiacchiericcio. Il filmato presenta una didascalia ambigua: “Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutato in pubblico“.