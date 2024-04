Piccolo incidente per Fedez durante il suo soggiorno a Los Angeles. Il rapper è caduto dalle scale e si è fatto male alla caviglia.

Fedez, caduta dalle scale e sangue alla caviglia

Piccolo incidente per Fedez, che si trova a Los Angeles per il festival Coachella. Il rapper si è fatto male alla caviglia cadendo dalle scale e ha documentato il tutto sui social network. Dopo la vacanza a Miami con i figli e il rientro a Milano, Fedez è partito per gli Usa per gli eventi del Coachella. Dopo aver mostrato la villa in cui sta soggiornando, ha documentato anche il suo piccolo incidente.

“Ieri mi sveglio, mi dicono che siamo in ritardo, mi preparo di fretta, corro e rotolo rovinosamente giù dalle scale” ha spiegato il rapper nelle sue storie su Instagram. Ha poi mostrato un taglio sanguinante alla caviglia, frutto della caduta dalle scale.

Fedez negli Usa per il Coachella

Fedez è nuovamente volato in America, questa volta per seguire gli eventi della 25esima edizione del festival Coachella. Nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per via della sua intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve, su Rai2, particolarmente attesa. Nella sua intervista ha parlato della sua storia con Chiara Ferragni, della rottura e dei delicati momenti affrontati di recente.