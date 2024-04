Ospite nel programma Belve di Francesca Fagnani, Fedez ha raccontato la sua verità sulla separazione dalla moglie Chiara Ferragni e sullo scandalo del pandoro gate.

La scoperta del pandoro gate

Fedez ammette che lo scandalo del pandoro e tutto ciò che ne è seguito ha contribuito all’allontanamento nella coppia. Allo stesso tempo però difende Chiara Ferragni, dicendo che lei si è presa tutte le responsabilità.

Racconta: “Ho scoperto la questione Balocco quando è uscita. È ovvio che inizialmente io stesso non l’abbia presa benissimo. Ho una fondazione e posso dire serenamente che è stata controllata dalla testa ai piedi (…) Quando scopro che quella cosa è stata gestita in questa maniera mi chiedo come sia possibile. Ho cercato di capire”. Continua: “Io ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto stare male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso tu”.

L’accusa al manager

Fedez poi rivolge le sue accuse al manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, pur senza farne direttamente il nome.

Afferma: “Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo.”