Batosta lavorativa per Fedez: è fuori da LOL, reality della risata che conduceva dal 2021. Amazon Prime Video, stando a quanto si vocifera, potrebbe aver interrotto ogni tipo di collaborazione con Federico Lucia. La domanda sorge spontanea: c’è lo zampino di Chiara Ferragni?

Fedez fuori da LOL: la decisione di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, in occasione della presentazione alla stampa dei nuovi palinsesti della stagione 2024/2025, ha svelato che Fedez ha ricevuto il benservito da LOL – Chi ride è fuori. Il reality della risata è stato confermato ed è stato definito come uno dei titoli di punta del prossimo anno, ma il nome di Federico Lucia non ha mai fatto capolino.

Fedez: addio a LOL dopo 4 stagioni di successo

LOL – Chi ride è fuori 5 si farà, ma Fedez, che lo conduceva dalla nascita del format, ossia dal 2021, non ci sarà. I vertici di Amazon Prime Video non hanno assolutamente nominato Federico, quindi la sua esclusione sembra ormai certa. Molto probabilmente, hanno preso questa decisione a causa della chiacchierata separazione da Chiara Ferragni e dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino.

Amazon Prime Video e Fedez: interrotta ogni collaborazione

Secondo alcune voci di corridoio, Amazon Prime Video potrebbe aver deciso di interrompere la collaborazione con Fedez sia per LOL che per tutti gli altri progetti, sponsorizzazioni comprese. Possibile che ci sia lo zampino di Chiara Ferragni? Secondo alcune indiscrezioni, l’imprenditrice starebbe pensando ad un altro documentario per raccontare la separazione. Ad essere onesti, sembra un progetto poco fattibile, specialmente per Prime. In attesa di avere qualche notizia in più, sappiamo che è stato confermata anche una nuova stagione di LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro, format condotto dal Mago Forest con Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo in giuria.