Fedez, il cui nome completo è Federico Leonardo Lucia, potrebbe essere in una nuova relazione sentimentale definita come “storia seria”. Questa notizia è stata diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, che, dopo aver lanciato l’indiscrezione, ha fornito ulteriori dettagli durante la puntata del suo programma radiofonico “100% Parpiglia” il 16 ottobre. Nonostante né Federico né la diretta interessata abbiano attualmente confermato ufficialmente questa relazione (tuttavia, non l’hanno neppure smentita).

La nuova relazione di Fedez

Parpiglia ha dichiarato che recentemente il rapper ha “trovato l’amore” e che la sua nuova compagna si chiama Vittoria. Il giornalista ha affermato con certezza che i due sono ufficialmente fidanzati, rivelando che la ragazza è nata nel 1997. Ha anche sottolineato che Vittoria è una mora, senza alcuna somiglianza con la sua ex, Chiara Ferragni. Inoltre, durante la trasmissione è stato specificato che il loro incontro sarebbe avvenuto qualche settimana fa in Sardegna.

Chi è Vittoria?

Vittoria è originaria di Milano e proviene da una famiglia benestante, ma non è coinvolta nel mondo dello spettacolo. Parpiglia ha enfatizzato che Fedez considera la relazione con Vittoria come “seria” e che avrebbe già informato le persone a lui più vicine che la nuova fiamma non è solo una breve conoscenza.

Secondo le ultime indiscrezioni, la giovane nata nel 1997 avrebbe completato gli studi in marketing della moda e ottenuto un master in fashion e merchandising. “È un legame che riguarda le famiglie”, ha dichiarato Parpiglia, ribadendo che, secondo le sue fonti, la relazione amorosa sarebbe già avviata. Quindi, Fedez, che è assente dai social da più di due settimane, avrebbe celebrato il suo 35esimo compleanno, avvenuto il 15 ottobre scorso, insieme a Vittoria.