Fedez, dopo gli ultimi gossip sulla rottura del matrimonio con Chiara Ferragni, si è mostrato in un’uscita pubblica per un evento sulla salute mentale nei giovani.

Fedez a Torino, davanti a centinaia di studenti, al Circolo dei Lettori, ha promosso l’incontro della seconda edizione del festival sul benessere mentale per le nuove generazioni dal nome “Tu mi hai capito?”, insieme all’associazione Acmos.

«In questo Paese si parla così poco della salute mentale che anche chi ha i mezzi economici ed è privilegiato, come me, può incappare in situazioni orribili. Prendevo psicofarmaci che servivano a reprimere gli effetti collaterali l’uno dell’altro. Sono arrivato alla balbuzie. A quel punto ho smesso di prenderli di botto, ma sono andato in una depressione ancora più acuta. Perché il mio cervello mi chiedeva un farmaco che non aveva più di supporto. Perché è successo tutto questo? Perché in questo Paese non si parla abbastanza del tema della salute mentale e l’ignoranza è un fenomeno che riguarda tutti e non importa il privilegio. Non c’è distinzione di età o sociale».