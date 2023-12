Home > Video > Fedez risponde agli attacchi verso suo figlio Fedez risponde agli attacchi verso suo figlio

Fedez, sul suo profilo instagram @fedez, mostra in un video suo figlio Leone che accompagna uno dei calciatori del Milan nell'entrata in campo. Un video tenero e divertente ma non tardano ad arrivare gli attacchi verso il piccolo. "Nel momento in cui toccate i miei figli allora li avete un problema grande e ve ne accorgerete" replica Fedez. FRustrati sul web che puro di sentirsi grandi hanno il coraggio di attaccare un bambino forse solo perchè è il figlio dei Ferragni. Che ne pensate?