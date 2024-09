Fedez risponde malcontento alle critiche ricevute dopo un concerto senza l'uso dell'autotune, che non è andato bene come previsto.

Fedez ha recentemente suscitato controversie, non legate alla sua vita personale ma piuttosto alla sua musica. Il rapper, sabato 7 settembre, ha partecipato a tre eventi, esibendosi in alcuni dei suoi pezzi più noti. Tuttavia, durante una di queste serate, al concert dell’Agroalimentare Festival “Amunì” a Torrenova, in Sicilia, Fedez ha avuto seri problemi tecnici che hanno trasformato l’esecuzione della sua hit estiva “Sexy Shop” in un vero e proprio disastro. Nonostante una grande folla che lo accoglieva con entusiasmo, gli spettatori sono rimasti delusi quando il cantante ha cominciato a stonare durante la sua performance con Emis Killa. Si è detto che l’autotune abbia smesso di funzionare durante l’esibizione, causando molti problemi a Fedez. Nonostante i suoi sforzi, non riusciva a raggiungere determinate note, createando un clima di imbarazzo per il pubblico. Fedez, consapevole del problema, ha fermato l’esibizione annunciando: “Abbiamo un problema tecnico, possiamo riprendere da capo?”. L’autotune, però, non è ritornato a funzionare e Fedez, a 34 anni, ha deciso di continuare a cantare nonostante stonasse, diventando l’oggetto di un video ora virale sui social media. In seguito, le riprese dell’esecuzione di Fedez hanno fatto il giro del web, dando luogo a una forte polemica nei confronti del cantante. Gli spettatori presenti all’esibizione sono stati i primi a criticare Fedez, esprimendo la loro insoddisfazione per lo spettacolo offerto. Successivamente, numerosi utenti online hanno iniziato a prendere in giro la situazione, sottolineando quanto Fedez sia dipendente dagli strumenti tecnologici come l’autotune per esibirsi.

C’è stato un certo dibattito sulla legittimità artistica di Fedez, con alcuni che suggeriscono che senza il supporto esterno, le sue esibizioni sarebbero poco apprezzabili. Fedez si è accorto di questa polemica e ha scelto di rifletterci sopra tramite delle Instagram Stories sul suo profilo. L’ ex giudice di X Factor ha voluto spiegare il vero motivo dietro la sua meno performante esibizione, facendo ricorso alla sua consueta ironia. Ha affermato sarcasticamente “Novità, non sono Celine Dion” come didascalia di un video, nel quale ha spiegato: Ho effettivamente cantato male Sexy Shop in una performance, non ho mai asserito di essere Celine Dion, ma l’autotune non era la causa. È probabile che avrei dato una brutta performance comunque, ma l’autotune era impostato su una scala diversa dalla tonalità della canzone. Pertanto, anche un cantante più dotato, avrebbe comunque stonato a causa dell’autotune che andrebbe contro le note della canzone. Conclusa la polemica, cosa discutiamo ora? Nonostante la sua ironia, Fedez ha espresso frustrazione: “Mi sento frustrato anche io, perché mi sforzo sempre di dare il massimo”, ha affermato con serietà, ringraziando comunque chi ha partecipato e si è divertito con lui. Infine, ha precisato che le sue altre canzoni sono state interpretate in modo molto migliore e ha condiviso un video di lui che canta “Bimbi per strada”.