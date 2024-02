Fedez è tornato a parlare dei farmaci introvabili. Dopo aver alzato la discussione sui social, il rapper si è reso conto che la situazione riguarda tutta Italia e ha deciso di scendere in campo per provare a risolvere la faccenda.

Fedez in prima linea per i farmaci introvabili

Via social, Fedez ha affrontato ancora una volta l’argomento ‘farmaci introvabili’. Il rapper ha sottolineato che, dopo il primo sfogo, si è reso conto che non sono solo gli enzimi pancreatici, che lui utilizza, ad essere di difficile reperimento, ma anche altri tipi di medicinali. Spesso si parla di salvavita, quindi la domanda sorge spontanea: cosa sta succedendo in Italia?

Lo sfogo di Fedez sui farmaci introvabili

Fedez ha dichiarato:

“Abbiamo ricevuto migliaia di messaggi da tutta Italia e continuano ad arrivare perché la questione è seria. Sappiamo che il Ministero sta seguendo la vicenda con la massima attenzione ma a oggi la situazione resta molto complicata perché, pur rispettando le indicazioni fornite non c’è un’immediatezza di fornitura. A volte il ticket aperto dalle farmacie verso l’azienda, si trasforma in un buco nero. E non sempre farmacie e aziende ospedaliere sono informate su cosa devono fare. Ieri ci ha scritto anche direttamente Viatris, il distributore di Creon che è prodotto da Abott, ma non fornisce soluzioni immediate. Questo comporta due cose: inevitabile preoccupazione delle persone che già devono fare i conti con una fragilità e devono sobbarcarsi pure questo problema. E poi il procacciamento del farmaco all’estero a fronte di una spesa più che raddoppiata. Al di là delle legittime preoccupazioni delle persone che stanno ricorrendo alle vie disperate per procacciarsi il farmaco, questa cosa rischia di creare una grande disparità tra chi può permettersi di comprarlo all’estero pagando il doppio e chi no. E in ogni caso questa non è la strada”.

Fedez: i farmaci introvabili sono circa 3000

I farmaci introvabili sono tanti, circa 3000 secondo l’Aifa: dagli enzimi pancreatici agli antibiotici, passando per gli antipiretici. Fedez ha concluso: