Fedez: carenza di enzimi pancreatici preoccupa i pazienti italiani

Il rapper italiano Fedez ha sollevato una grave problematica riguardante la mancanza di enzimi pancreatici nelle farmacie italiane. Questa carenza sta generando grande preoccupazione tra i pazienti italiani affetti da patologie che richiedono l’assunzione di tali farmaci essenziali. In particolare, il cantante ha ricevuto numerose segnalazioni da persone residenti principalmente a Bologna e Milano, che hanno riscontrato notevoli difficoltà nel reperire questi enzimi vitali. La sua esperienza personale ha evidenziato le sfide quotidiane affrontate dai pazienti in questa condizione. Pertanto, è fondamentale che le autorità competenti intervengano tempestivamente per garantire la continuità terapeutica dei pazienti colpiti da questa carenza di enzimi pancreatici.

La risposta del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute sta adottando diverse misure per affrontare la carenza di enzimi pancreatici che sta preoccupando i pazienti italiani. In risposta alle segnalazioni di Fedez e di numerosi pazienti, il Ministero ha comunicato ufficialmente che la carenza riguarda specificamente il farmaco Creon, utilizzato per supplire alle funzioni del pancreas asportato o ridotto. L’unica azienda produttrice di questo farmaco, Viatris Italia Srl, ha dichiarato l’impossibilità di soddisfare la domanda a causa di un’elevata richiesta da parte dei pazienti.

Tuttavia, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha adottato delle misure per garantire la continuità terapeutica dei pazienti affetti da questa condizione. Secondo le disposizioni dell’Aifa, le strutture sanitarie possono importare un farmaco analogo autorizzato all’estero in caso di discontinuità nella fornitura di Creon. Le farmacie possono anche effettuare un ordine diretto al titolare tramite il servizio di Customer Service se non riescono a reperire il prodotto nei canali distributivi tradizionali. Il Ministero della Salute si impegna a seguire attentamente la questione e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la continuità terapeutica dei pazienti affetti da questa condizione.