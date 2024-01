Fedez sfoggia la pantofole di Prada: quanto costano le ciabatte di lusso

L'artista è apparso sui social indossando un modello di ciabatte certamente non per tutti. Scopriamone i dettagli.

Questi non sono giorni certo facili per i Ferragnez. Se Chiara Ferragni, da una parte, sta facendo fronte allo spinoso caso legato al Pandoro Balocco per il quale è stato aperto un fascicolo, dall’altra Fedez ha passato molto tempo accanto alla famiglia. Il cantante è apparso sui social mentre giocava ai videogames con il primogenito Leone. Non sono passate tuttavia inosservate le ciabatte griffate che sono comparse quasi in primo piano.

Fedez, i dettagli delle pantofole di Prada indossate sui social

Le ciabatte in questione sono un modello invernale appartenente alla collezione Autunno-inverno 2021-2022, hanno il pelo e sono di colore blu. Le scritte e il logo sono in rilievo e sono state realizzate in oro. Un connubio davvero classico che dà maggiore risalto a queste calzature da casa.

Quanto costano le ciabatte indossate dall’artista

Arriviamo alla domanda fatidica: qual è il costo di questa calzatura da casa di lusso? Come si può intuitivamente pensare non si tratta di un articolo decisamente alla portata di tutti. In linea di massima queste ciabatte sono proposte su buona parte degli e-commerce a oltre 500 euro, mentre su Vestiaire Collective sono stati proposti a oltre 400 euro.