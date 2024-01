Dopo il caso Balocco, Chiara Ferragni e Fedez hanno adottato una strategia di comunicazione diversa, quasi opposta. Mentre lei mantiene un low profile, lui è rimasto l’asfaltatore che i fan ben conoscono.

Chiara Ferragni e Fedez divisi sulla strategia di comunicazione

Con l’esplosione della faccenda Balocco, Chiara Ferragni e Fedez sono nuovamente finiti nell’occhio del ciclone. Per la prima volta da quando è diventata l’imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo, è scesa in un silenzio social da brividi. Il rapper, anche se inizialmente ha condiviso meno, è tornato presto ad essere il Federico di sempre. Come mai i Ferragnez si sono mostrati divisi sulla strategia di comunicazione?

Chiara Ferragni è low profile

Dopo 16 giorni di silenzio totale, Chiara Ferragni è tornata attiva sui social con post che riguardano per lo più la famiglia. Nessun riferimento alla faccenda Balocco, ma solo foto con i figli e qualche sponsorizzazione del suo brand. Sono sparite perfino le ADV. L’imprenditrice, probabilmente su suggerimento di altri, ha deciso di adottare una strategia di comunicazione low profile.

Fedez non cambia: resta l’asfaltatore di sempre

Al contrario, Fedez ha mantenuto la vecchia strategia di comunicazione. Oltre ad usare i social per mostrare la sua quotidianità, tra lavoro e famiglia, si lascia andare ad invettive più o meno sensate. Nelle ultime ore, ad esempio, ha prima deriso i paparazzai appostati sotto casa sua, poi si è scagliato contro Myrta Merlino per il suo modo di fare giornalismo. I Ferragnez proseguiranno su questa strada? Staremo a vedere.