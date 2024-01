Caso Ferragni: Fedez ride dei giornalisti sotto la loro abitazione

In un video diffuso su Instagram sentiamo Fedez esprimersi nei confronti dei giornalisti in attesa sotto casa.

Un breve filmato dalla macchina

Nel breve video diffuso in queste ore sentiamo la voce di Fedez, il quale si riferisce ai giornalisti sottolineandone la massiccia presenza. Nelle poche inquadrature vediamo i giornalisti e sentino Fedez dire: «Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente, guardali… Le priorità dell’informazione italiana e del paese…». Il video s’interrompe non prima di aver sentito Fedez ridere.

Fedez e la stampa

Queste sono le parole di Fedez. Nel video diffuso in rete non c’è altro. Solo un momento mentre rientra a casa. Momento che mostra cronisti e fotografi appostati sotto l’appartamento suo e della moglie Chiara Ferragni. Fedez si limita a lamentarsi delle priorità della stampa italiana e a stupirsi di quanta gente sia appostata sotto casa. La coppia si trova tutt’ora nel ciclone per le vicende legate alla commercializzazione del pandoro con Balocco. Questione che ha fatto sollevare dubbi anche su altre attività svolte in precedenza dall’influencer. Chiara Ferragni, dopo la multa dell’Antitrust per la sponsorizzazione dello stesso risulta ora indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata.