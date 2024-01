Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell’inchiesta legata alla finta beneficenza del pandoro Balocco. L’imprenditrice si è detta abbastanza tranquilla, preoccupata solo per l’eccessiva strumentalizzazione della vicenda.

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata: la reazione

Al momento, Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano sul caso del pandoro Balocco. Insieme a lei, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha deciso di iscrivere anche Alessandra Balocco, presidente e Ad dell’azienda dolciaria piemontese. Come ha reagito l’imprenditrice?

Le parole di Chiara Ferragni sull’iscrizione per truffa

Chiara Ferragni ha così commentato l’iscrizione sul registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata:

“Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile”.