Il caso del pandoro Balocco ha completamente distrutto l’immagine di Chiara Ferragni. Non solo, l’imprenditrice è a pezzi anche sul piano psicologico. A riferirlo sono alcuni psicologi che hanno analizzato la situazione dall’esterno.

Chiara Ferragni, parlano gli psicologi: cosa sta vivendo?

Andrea Botti, psicologo molto seguito su Instagram, ha parlato di Chiara Ferragni e del caso Balocco. Secondo il terapeuta, l’imprenditrice starebbe provando molta vergogna e inadeguatezza per quanto successo. “Dalla colpa alla vergogna all’inadeguatezza, fino all’impotenza di non riuscire a cambiare la situazione“, ha dichiarato Botti. Anche altri psicologi hanno provato ad analizzare dall’esterno ciò che sta vivendo la moglie di Fedez.

Chiara Ferragni: l’opinione degli psicologi

Lo psicologo Matteo Merigo, raggiunto da Fanpage.it, ha sottolineato che Chiara Ferragni sta provando a ricostruirsi l’immagine e la reputazione puntando, a livello mediatico, su contenuti riguardanti la sua famiglia. Il motivo? Agli italiani piace tanto l’immagine “di donna e madre“. Non solo, a suo dire, la moglie di Fedez ha “le spalle larghe” e “non vede il fallimento totale”.

Chiara Ferrani saprà rialzarsi: parola di psicologi

Merigo ha aggiunto: ““Portare immagini di ricostruzione, ripartendo dalla famiglia, ha un senso: fare in modo che le persone si dimentichino ciò che è successo”. A detta dello psicologo, la scelta della Ferragni di non apparire sui social per diversi giorni è stata super azzeccata perché le è servita per riordinare le idee. Ha concluso:

“C’è anche un aspetto psicologico: se arriva una cattiva impressione io devo dimostrare almeno una decina di cose positive, per far cambiare l’opinione da parte degli altri. Lei non sta perdendo solo follower, ma anche sponsor e fonti di guadagno. La ripartenza passa ricreando l’immagine della famiglia”.

Secondo gli psicologi, quindi, Chiara saprà rialzarsi perché ha tutti gli strumenti per farlo.