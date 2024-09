Feisal Bonciani emerge come vincitore del show "Tale e quale", secondo la classifica. Tuttavia, i tifosi stanno esaltando un'altra partecipante.

Feisal Bonciani emerge come vincitore del show "Tale e quale", secondo la cla...

Lo show "Tale e Quale", condotto da Carlo Conti, ha avuto un grande successo nella sua quattordicesima edizione, creando fervore sia al pubblico in diretta che su internet. Feisal Bonciani ha vinto la prima puntata con la sua interpretazione di Bruno Mars e ha dichiarato di sentirsi come se stesse vivendo un sogno. Nonostante la vittoria di Feisal, Carmen Di Pietro ha ricevuto maggiori acclamazioni sui social media, pur essendosi classificata ultima. Nel ranking del primo episodio, Bonciani ha totalizzato 84 punti, seguito da Verdiana con 71 e Massimo Bagnato con 63, mentre Carmen Di Pietro ha chiuso con 25 punti.

Lo spettacolo “Tale e Quale” è iniziato con eccitazione con la sua quattordicesima edizione, diretta da Carlo Conti, riscuotendo grande successo anche online. I fan hanno espresso il loro fervore per la performance dei partecipanti, commentando ampiamente anche sui social media. Carlo Conti ha dato il via alla prima puntata dello show, vinta dall’attore Feisal Bonciani, con un saluto personale a Loretta Goggi, che ha deciso di dedicare più tempo al suo nipote dopo molti anni di presenza nel programma. La giuria dello show comprende Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e un giudice ospite settimanale; il giudice di venerdì 20 settembre era Stefano De Martino.

Vittoria di Feisal Bonciani

Feisal Bonciani si è imposto su tutti gli altri partecipanti con la sua interpretazione di Bruno Mars, cantando e ballando su “Uptown Funk”, guadagnandosi il punteggio più alto. Dopo lo spettacolo, ha rivelato: “Mi sento come se stessi volando, veramente alto… Mi sento come se fossi su Marte. Ringrazio tutti perché sto vivendo un sogno e non riesco a capire cosa sta succedendo!”.

Nonostante la vittoria di Feisal, Carmen Di Pietro, un’altra concorrente al gioco, ha ricevuto la maggior parte delle acclamazioni sui social media, sebbene si sia classificata ultima.

La classifica del primo episodio

Feisal Bonciani ha conseguito 84 punti, Verdiana ha ottenuto 71 punti, mentre Massimo Bagnato ha raggiunto 63 punti. Amelia Villano ha totalizzato 51 punti, seguita da Kelly Joyce con 40 punti e Thomas Bocchimpani con 37 punti. Giulia Penna e Roberto Ciufoli hanno entrambi conseguito 36 punti. Simone Annicchiarico ha totalizzato 31 punti, Justin Mattera ne ha raccolti 30 e Carmen Di Pietro chiude con 25 punti.