Un femminicidio che ha scosso Roma

Il femminicidio di Ilaria Sula, avvenuto il 26 marzo a Roma, ha lasciato un segno indelebile nella comunità. La vittima, una giovane studentessa di origini umbre, è stata uccisa dal suo compagno, Mark Antony Samson, in un appartamento nel quartiere africano. Le parole della madre del reo confesso, Nors Man Lapaz, rivelano un dramma familiare che si intreccia con la violenza di genere, sollevando interrogativi inquietanti sulla dinamica della relazione tra i due giovani.

La testimonianza della madre

Nors Man Lapaz ha raccontato agli inquirenti di aver assistito a una discussione accesa tra i due giovani, un evento insolito per lei. “Parlavano ad alta voce, mi sono preoccupata perché non li ho mai sentiti parlare così”, ha dichiarato. La madre ha descritto il comportamento di Mark come inquietante, notando che il suo viso era diverso, “era rosso, tremava forte, da far paura”. Queste parole dipingono un quadro di tensione e paura, non solo per la vita di Ilaria, ma anche per la stessa madre, che temeva per la propria incolumità.

Il ruolo della madre nell’occultamento del cadavere

Le indagini hanno portato a un’accusa di concorso nell’occultamento di cadavere nei confronti di Nors Man Lapaz. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe avuto un ruolo attivo nell’aiutare il figlio a ripulire la scena del crimine. Il corpo di Ilaria è stato rinvenuto in una valigia, gettata in un dirupo a Capranica Prenestina. Questo aspetto del caso solleva interrogativi sulla responsabilità e sull’atteggiamento della madre di fronte a un atto così atroce. La sua testimonianza, pur mostrando preoccupazione per il figlio, sembra anche suggerire una complicità che non può essere ignorata.

Un omicidio che mette in luce la violenza di genere

Il caso di Ilaria Sula non è solo un episodio di cronaca nera, ma un triste riflesso della violenza di genere che affligge la nostra società. Le parole di Nors Man Lapaz, che descrivono il terrore provato di fronte al comportamento del figlio, evidenziano la complessità delle relazioni abusive. La frase di Mark, “se non lo facevo io ammazzano me”, suggerisce una manipolazione psicologica che spesso caratterizza le dinamiche di violenza. Questo femminicidio riporta alla luce la necessità di affrontare il problema della violenza contro le donne con urgenza e determinazione.