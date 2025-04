Il contesto del femminicidio

Il caso di Ilaria Sula, giovane donna trovata senza vita a Roma, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi inquietanti. Mark Samson, il 23enne accusato del suo omicidio, è al centro di un’indagine che si fa sempre più complessa. Le testimonianze di chi lo conosceva, come quella di Maher Abouzeid, amico di Samson, offrono uno sguardo inquietante sulla personalità del giovane e sugli eventi che hanno preceduto la tragica morte di Ilaria.

Le testimonianze di un amico

Abouzeid ha raccontato di aver trascorso del tempo con Mark nei giorni successivi alla morte di Ilaria. Secondo il suo racconto, Mark si sarebbe comportato in modo strano, mostrando segni di nervosismo e preoccupazione. “Non voleva lasciare incustodita la sua auto nemmeno per qualche ora”, ha dichiarato Abouzeid, aggiungendo che la reazione di Mark era sospetta. “Voglio sperare che non ci fosse il cadavere di Ilaria”. Queste parole evidenziano il turbamento e la confusione che circondano la vicenda.

Un comportamento inquietante

Il giovane amico ha descritto Mark come un ragazzo inizialmente pensieroso, ma che ben presto è tornato a comportarsi in modo spensierato, come se nulla fosse accaduto. “Rideva, scherzava, cantava”, ha raccontato Abouzeid, sottolineando come questo comportamento fosse in netto contrasto con la gravità della situazione. Inoltre, ha rivelato che Mark aveva raccontato di una presunta rissa avvenuta sotto casa di Ilaria, ma secondo Abouzeid si trattava di una bugia. “Era solo l’inizio delle sue menzogne”.

Messaggi inquietanti e segreti

Le indagini hanno rivelato che Mark ha cercato di contattare diverse ragazze su Instagram prima e dopo la morte di Ilaria. Un messaggio inviato a una giovane il 22 marzo, in cui chiedeva di prendere un caffè, ha sollevato ulteriori interrogativi sulla sua condotta. La ragazza, che ha rifiutato l’incontro, ha commentato: “Non ci posso pensare, sarei potuta salire su quella macchina dove lui giorni dopo ha trasportato il cadavere dell’ex fidanzata”. Questo dettaglio inquietante aggiunge un ulteriore strato di complessità al profilo di Mark, suggerendo una personalità disturbata e potenzialmente pericolosa.

La reazione della comunità

Il femminicidio di Ilaria Sula ha suscitato una forte reazione nella comunità, con manifestazioni e richieste di giustizia che si sono moltiplicate. Le testimonianze di amici e conoscenti di Mark hanno messo in luce un comportamento che, sebbene inizialmente apparisse normale, nascondeva una realtà ben più oscura. La paura e l’angoscia che circondano questo caso sono palpabili, e la società si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro.