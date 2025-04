Nuove prove nel caso di Ilaria Sula

Le indagini sul femminicidio di Ilaria Sula, avvenuto il 26 marzo, stanno facendo progressi significativi grazie all’acquisizione di prove cruciali. All’interno dell’auto di Mark Samson, il giovane accusato del delitto, sono state trovate una dash cam e una microsim. Questi dispositivi potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire i momenti successivi all’omicidio e il trasporto del corpo della vittima.

Analisi della microsim e della dash cam

La microsim, rinvenuta in un mobile dell’appartamento di via Homs, sarà analizzata per verificare se contenga video che documentano il trasporto del cadavere di Ilaria. Gli inquirenti sperano di ottenere informazioni dettagliate sul tragitto compiuto da Samson fino a Capranica Prenestina, dove il corpo è stato abbandonato. La dash cam, d’altra parte, potrebbe fornire prove visive cruciali, rivelando se il giovane fosse solo durante il trasporto e quali percorsi abbia seguito.

Verifiche sul cellulare di Ilaria Sula

Parallelamente, sono iniziate le verifiche sul cellulare di Ilaria, ritrovato nell’appartamento di Samson. Questo dispositivo potrebbe contenere informazioni vitali riguardo alle ultime comunicazioni della giovane e ai suoi spostamenti. Durante l’autopsia, sono state trovate tracce di caffè nello stomaco di Ilaria, suggerendo che l’accoltellamento potrebbe essere avvenuto nella mattinata del 26 marzo, come affermato dallo stesso accusato. Le amiche di Ilaria hanno confermato che la giovane non consumava caffè la sera, rendendo questa scoperta ancora più significativa.

Il contesto del femminicidio

Il caso di Ilaria Sula ha suscitato un forte dibattito sociale riguardo alla violenza di genere in Italia. Ogni anno, migliaia di donne subiscono violenze da parte di partner o ex partner, e la società è chiamata a riflettere su come prevenire tali tragedie. Le indagini in corso non solo cercano di fare luce su questo specifico caso, ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di un cambiamento culturale profondo.