Martina Scialdone è stata uccisa a Roma dal suo ex, davanti al ristorante Brado, dopo una discussione durante una cena di chiarimento.

Era un’avvocata esperta di diritto di famiglia, molto dedita al lavoro.

Femminicidio di Roma, chi era Martina Scialdone: avvocata esperta di diritto di famiglia

L’ex compagno le ha chiesto una cena di chiarimento, poi è scoppiata una forte lite e le ha sparato. Martina Scialdone, avvocata di 35 anni, è morta davanti al ristorante Brado, nel quartiere Appio Latino di Roma, uccisa dalla persona che diceva di amarla, il 61enne Costantino Bonaiuti, ingegnere, sindacalista di Assivolo e dipendente dell’Enav.

Martina Scialdone era una libera professionista, molto dedita al lavoro ed era esperta di diritto di famiglia. Nonostante il tanto lavoro, martedì sera si era ritagliata un po’ di spazio per sé. “Era con tutti noi al Piper per una piccola serata fra colleghi, dolcissima, affaticata ma sorridente. La vedevo muoversi tra gli altri in un attimo di raro relax. Il pensiero che non ci sia più ci lascia un groppo in gola.

E l’amarezza per un’altra donna vittima di violenza” ha dichiarato la penalista Irma Conti.

La vita di Martina Scialdone

Martina aveva perso il papà e viveva in simbiosi con la mamma e il fratello. “Per me è morta una persona di famiglia” ha dichiarato il collega Giulio Micioni all’Agi, spiegando che non sapeva nulla della tormentata relazione con quell’uomo più grande di lei. “Chissà le volte in cui le sarà capitato di occuparsi di donne maltrattate…

” ha aggiunto. “Tutti erano scontenti di questa relazione inclusi i suoi familiari. Quanto a me avevo visto nascere quella ragazza quindi potete immaginare…” ha dichiarato una vicina di casa al Corriere.