Continuano le indagini circa il femminicidio di Ilaria Sula. Si cerca di capire se, oltre alla madre, qualcun altro ha aiutato Mark Samson ha nascondere il corpo dell’ex fidanzata.

Femminicidio Ilaria Sula: il ruolo della madre di Mark Samson

Non si fermano le indagini sull’omicidio di Ilaria Sula, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Mark Samson. Anche la madre del 23enne di origini filippine è stata inscritta nel registro degli indagati per concorso in occultamento di cadavere. La donna, che ha confessato, avrebbe infatti aiutato il figlio a ripulire le tracce di sangue nella stanza dove la giovane è stata uccisa, mentre il padre sembrerebbe al momento estraneo ai fatti perché non in casa al momento dell’omicidio. Secondo gli inquirenti però la donna, per via delle sue precarie condizioni di salute, non avrebbe potuto aiutare il figlio a trasportare il corpo di Chiara. A questo punto si cerca un altro complice.

Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson aiutato da altri complici? Gli ultimi sviluppi

Secondo gli inquirenti, Mark Samson si è sbarazzato del corpo di Ilaria Sula con l’aiuto di un complice. Secondo gli investigatori ad aiutare il 23enne è stato con ogni probabilità un membro della famiglia di sesso maschile. Si indaga per capire chi sia questo complice. Intanto nel corso dell’ultimo sopralluogo nell’abitazione di via Homs sono stati sequestrati diversi oggetti ritenuti rilevanti ai fine delle indagini, tra cui capo di abbigliamento.