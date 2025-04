Delitto di Ilaria Sula: come ha reagito Mark Samson al crimine commesso

Il post-omicidio di Mark Samson è da brividi, da subito agisce come se nulla fosse successo parlando con l'amica ed il padre di Ilaria Sula.

Mark Samson ha immediatamente confessato di essere l’esecutore dell’omicidio di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni trovata morta in una valigia. Il ragazzo di appena un anno più grande della vittima è stato sentito dagli inquirenti nell’interrogatorio prima dell’arresto e del definitivo approdo in carcere.

Ilaria Sula e Mark Samson, un’ennesima relazione tossica

Il rapporto tra Ilaria Sula e Mark Samson ha inizio nel 2023 quando i due si conoscono in quanto colleghi di lavoro nel medesimo fast food in provincia di Roma.

La relazione inizia normalmente e prosegue così per buona parte anche se come in tutte le coppie vi sono alti e bassi. Il problema scatta nella mente di Samson quando Ilaria gli chiede di visionare i voti universitari, Samson vacilla, evidentemente i risultati sono inferiori alle aspettative dei genitori e teme di deluderla.

Dall’interrogatorio emerge però che anche Ilaria non era decisa sul rapporto, a volte Samson era il fidanzato ed altre volte un amico. Tuttavia il ragazzo non accetta che lei si possa costruire una vita senza di lui ecco il perché dell’efferato crimine.

Mark Samson, una piadina dopo aver ucciso Ilaria Sula

Mark Samson fa trasparire un forte autocontrollo immediatamente dopo l’omicidio. Infatti va a mangiare una piadina con l’amica di Ilaria e parla di argomenti futili non facendo presagire alcuna tensione.

Inoltre scambia dei messaggi con il padre della ragazza – come riporta Leggo.it – dal numero della figlia tranquillizzandolo sulle proprie condizioni. Il medesimo comportamento lo ha con le amiche, scambiando messaggi utilizzando il numero di Ilaria.