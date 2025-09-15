Un uomo di 41 anni è morto in ospedale questa mattina dopo che era stato fermato dalla polizia con l’utilizzo del taser, ovvero tramite l’uso della pistola elettrica.

Un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine e pluripregiudicato, è stato fermato dalla polizia con il taser questa mattina, intorno alle ore 5.30 nella frazione Messanzatico, in provincia di Reggio Emilia.

L’uomo aveva dato in escandescenza e, per questo motivo, le forze dell’ordine sono state costrette a utilizzare la pistola elettrica per cercare di immobilizzarlo. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, la croce rossa, l’auto medica e l’ambulanza della croce verde, nel tentativo di rianimare il 41enne.

Reggio Emilia, 41enne muore dopo essere stato fermato con il taser dalla polizia

A nulla sono serviti i soccorsi, il 41enne fermato con il taser dalla polizia è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Sono attualmente in corso le indagini al fine di stabilire l’esatta dinamica dei fatti: al lavoro la stessa polizia, coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, e la polizia scientifica. Al momento l’intera vicenda è tenuta nel più stretto riserbo da parte dell’Autorità Giudiziaria.