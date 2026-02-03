Fermo Preventivo in Europa: Analisi Comparativa delle Normative nei Diversi Paesi

Il fermo preventivo rappresenta un tema di acceso dibattito in Europa, attuato con modalità differenti nei vari stati membri. Sebbene non risulti uno strumento comune, alcuni paesi lo utilizzano in contesti specifici, riflettendo la varietà delle legislazioni in materia di sicurezza e ordine pubblico. Questo articolo analizza le pratiche adottate in Danimarca, Germania, Spagna e Regno Unito, evidenziando le caratteristiche e le limitazioni di ciascun approccio.

Danimarca: un approccio mirato

In Danimarca, il fermo preventivo si traduce in una forma di arresto chiamata ‘forvaring’. Questo strumento è riservato esclusivamente ai recidivi che commettono reati violenti di grave entità. Inoltre, la polizia ha il potere di trattenere una persona per un massimo di 12 ore senza necessità di un mandato del tribunale, soprattutto in situazioni che presentano rischi per la sicurezza pubblica, come durante scontri. Prima del 2009, il limite di tempo era fissato a sole sei ore.

Legislazione svedese a confronto

Analogamente alla Danimarca, anche la Svezia prevede un fermo temporaneo, che può estendersi fino a 24 ore. Questo dimostra come i paesi scandinavi tendano a favorire misure di prevenzione che, pur essendo incisive, sono soggette a limitazioni temporali ben definite.

Germania: una regolamentazione rigorosa

La Germania applica il fermo preventivo attraverso la figura della polizeiliche vorläufige Festnahme, che consente alle forze dell’ordine di arrestare una persona in flagranza di reato, soprattutto quando ci sono rischi di fuga o quando l’identità dell’individuo non possa essere verificata immediatamente. Se l’arrestato non viene rilasciato, deve necessariamente comparire davanti a un giudice entro il giorno successivo all’arresto. Questo aspetto evidenzia l’importanza del controllo giudiziario nel sistema tedesco.

Confronto con l’Italia

Il sistema tedesco presenta similitudini con quello italiano, ma con una chiara differenza: l’obbligo di presentare l’arrestato dinanzi a un giudice in tempi rapidi, evitando così situazioni di detenzione prolungata senza supervisione legale.

Spagna: limitazioni nell’identificazione

In Spagna non è prevista una forma generalizzata di fermo preventivo per motivi di ordine pubblico, come quella attualmente oggetto di discussione in Italia. Tuttavia, la Ley Mordaza, approvata nel 2015, consente agli agenti di polizia di richiedere l’identificazione di un individuo solo quando ci sono indizi di partecipazione a un reato o quando è necessario per prevenire un reato. Se l’identificazione non è possibile al momento, l’individuo può essere accompagnato in un ufficio di polizia, ma solo per un tempo strettamente necessario, che non può superare le sei ore.

Regno Unito: poteri ampliati per la polizia

Negli ultimi anni, il Regno Unito ha adottato misure per consentire alle forze dell’ordine di intervenire in anticipo rispetto a manifestazioni potenzialmente problematiche. Con l’introduzione del Police, Crime, Sentencing and Courts Act e del Public Order Act , le autorità possono effettuare arresti anche prima che un atto criminoso si concretizzi, sulla base della possibilità di disordini futuri. Questo approccio preventivo solleva interrogativi riguardo alla sottile linea tra la protezione della sicurezza pubblica e la limitazione della libertà di espressione.

Un equilibrio delicato

La sfida principale consiste nel trovare un equilibrio tra il mantenimento dell’ordine pubblico e la garanzia dei diritti civili. L’ampiezza dei poteri concessi alla polizia, sebbene giustificata da esigenze di sicurezza, deve sempre essere accompagnata da meccanismi di controllo e trasparenza.

Il panorama del fermo preventivo in Europa è caratterizzato da una pluralità di approcci, ciascuno con le proprie specificità. Mentre alcuni paesi puntano su limitazioni temporali e controllo giudiziario, altri si concentrano su misure di prevenzione più ampie, destando interrogativi sul bilanciamento tra sicurezza e libertà individuali.