(Adnkronos) - Le questure di Como, Monza e Varese e i comandi di polizia locale di Canzo, Castano Primo, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cormano, Cusano Milanino, Locate Varesino, Mariano Comense, Seveso, Vanzaghello-Turbigo, Varedo, Varese avranno accesso diretto alle immagini del sistema di videoso...

(Adnkronos) – Le questure di Como, Monza e Varese e i comandi di polizia locale di Canzo, Castano Primo, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cormano, Cusano Milanino, Locate Varesino, Mariano Comense, Seveso, Vanzaghello-Turbigo, Varedo, Varese avranno accesso diretto alle immagini del sistema di videosorveglianza delle stazioni di competenza della società del gruppo Fnm grazie a una convenzione sottoscritta con Ferrovienord.

L’attività è stata presentata oggi in una conferenza stampa in Regione Lombardia a cui sono intervenuti l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano la Russa, il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.

L’iniziativa nasce grazie all’implementazione, da parte di Ferrovienord, di un sistema innovativo denominato ‘Svi-web’ che consente la distribuzione dei flussi video del proprio impianto di videosorveglianza a soggetti terzi tramite un comune browser Internet.

L’accesso avviene da dispositivi desktop, mediante credenziali fornite da Ferrovienord ed è ulteriormente protetto da autenticazione a più fattori. Il sistema permette la consultazione in modalità di sola lettura, con possibilità di visualizzare registrazioni fino a 7 giorni precedenti. Per i flussi video in tempo reale, è inoltre possibile scorrere indietro nel tempo fino a un massimo di 24 ore.

“La sicurezza dei cittadini – spiega l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa – passa anche dalla capacità di prevenire e contrastare tempestivamente situazioni di pericolo e illegalità. Mettere a disposizione delle Forze dell’ordine le immagini del sistema di videosorveglianza ferroviaria significa dotare chi opera quotidianamente sul territorio di uno strumento tecnologico in più, rendendo più efficaci i controlli e più rapidi gli interventi”.

Lungo la rete di Ferrovienord sono installate circa 3000 telecamere le cui immagini confluiscono in un posto centrale di vigilanza, presidiato 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno da una guardia particolare giurata che può, in caso di necessità, contattare le forze dell’ordine. Le stesse immagini possono essere messe a disposizione, su richiesta, delle forze dell’ordine o della magistratura come supporto alle indagini su atti criminosi. Tutte le stazioni sono dotate inoltre di dispositivi Help Point, apparecchiature collocate all’interno delle stazioni (500 in totale), che possono essere utilizzate per richiedere assistenza in caso di necessità (informazioni, assistenza sanitaria o intervento per la sicurezza personale), di impianto antintrusione e antincendio.

“Regione Lombardia introduce ogni azione possibile – afferma l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente – per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale del trasporto pubblico. L’iniziativa di Ferrovienord rafforza un impegno totale per rendere sempre più veloci e agili gli interventi delle Forze dell’ordine in caso di atto illegale nelle stazioni e sui treni”.

“Con questa iniziativa mettiamo la tecnologia al servizio di un rapporto sempre più stretto tra il Gruppo Fnm, le forze dell’ordine e le amministrazioni locali. Le prime quindici adesioni rappresentano un segnale importante di attenzione da parte dei territori e confidiamo di poter sottoscrivere a breve altri accordi – dichiara il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna -. Vogliamo che le stazioni siano luoghi sempre più sicuri e punti di riferimento per le comunità: mettere a disposizione strumenti utili a chi svolge ogni giorno attività di vigilanza significa contribuire concretamente a questo obiettivo, valorizzando le risorse e le competenze di ciascuno”.

L’adozione del nuovo sistema “è un passo concreto per supportare le attività di controllo nelle stazioni, che sono importantissime e che si affiancano al presidio continuo del posto centrale di vigilanza, alla collaborazione con la polizia ferroviaria e al lavoro delle nostre guardie giurate. La tecnologia è una componente di questo impegno: il suo valore sta nella possibilità di affiancare chi opera sul territorio, per offrire maggiore tutela ai viaggiatori e al personale ferroviario e preservare con efficacia gli spazi delle nostre stazioni” sottolinea il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti.

Dal gennaio 2013 è in vigore una convenzione tra Ferrovienord e polizia ferroviaria che sancisce la reciproca collaborazione per garantire la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Tra gli aspetti principali dell’intesa lo scambio di informazioni per orientare al meglio i servizi di Polizia e l’implementazione di dotazioni logistiche e tecnologiche a supporto dell’attività di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e lungo le linee. In base a questa convezione polfer ha la possibilità di visionare le telecamere dell’intero Ramo Milano dal Centro Operativo Compartimentale (Coc) di Milano Centrale, dalla sottosezione polfer di Milano Bovisa e da Varese.

Nel novembre 2025 è stata inaugurata inoltre la nuova sede della polizia ferroviaria a Milano Cadorna. Gli uffici sono stati anche dotati di nuovi monitor dove confluiscono le immagini dell’impianto di videosorveglianza dello scalo ferroviario. La stazione viene presenziata dalla Polizia Ferroviaria nella fascia oraria 7 – 1 Sono inoltre in fase di conclusione i lavori per la nuova sede della polfer nella stazione di Saronno.

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