Festa della Liberazione, le dichiarazioni dei politici per il 25 aprile

In occasione della Festa della Liberazione, che si celebra oggi, 25 aprile, molti politici hanno rilasciato delle dichiarazioni sui social network.

Le dichiarazioni dei ministri per il 25 aprile

Oggi, 25 aprile, si celebra la Festa della Liberazione e molti ministri, politici e partiti hanno espresso i loro pensieri sui social network. “‘La libertà è un dovere prima che un diritto è un dovere’, Oriana Fallaci. Buon 25 aprile a tutti voi” ha scritto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, citando la famosa scrittrice e giornalista. “78° Anniversario della Liberazione. ‘La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare…’ (P. Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 1955) Buon 25 aprile” è il messaggio di Guido Crosetto, Ministro della Difesa.

“Insieme alla Comunità ebraica di Roma a Porta San Paolo, per celebrare il 25 aprile, la Festa della Libertà. Uniti nella memoria comune per riaffermare i valori della Costituzione in cui tutti ci riconosciamo” ha scritto Adolfo Urso, Ministro dello Sviluppo Economico. “Che il 25 aprile sia una grande festa che unisca gli italiani” ha scritto Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione, condividendo una lettera scritta da lui, dal titolo “Guerra e libertà negata, il fascismo è stato un male. Ma il 25 aprile deve unire“.

Le dichiarazioni dei politici per il 25 aprile

“Il 25 aprile è la Festa della Liberazione, è la festa della libertà, è la festa di tutti gli italiani. Grazie ai partigiani e agli alleati che hanno dato la vita per la nostra libertà” ha scritto Matteo Renzi. “25 aprile. Questa giornata traccia una linea di confine tra il tempo della dittatura e quello della democrazia nel nostro Paese. La ricordiamo con orgoglio. Buona festa della Liberazione” si legge sul profilo ufficiale del Movimento 5 Stelle.

“Oggi vogliamo ricordare che dentro la Costituzione antifascista ci sono vite e storie di uomini, donne e giovani che hanno trovato la morte per liberare l’Italia e donarci la democrazia. Oggi, più di ieri, ricordiamo e ringraziamo la Resistenza. Buon 25 aprile a tutte e tutti” si legge sul profilo del Partito Democratico. La premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera la Corriere della Sera, in cui ha sottolineato che si tratta della festa della libertà e che non sono compatibili con qualsiasi tipo di nostalgia del fascismo.