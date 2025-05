Festa interrotta a Torino: il parroco rispetta le regole

Un evento musicale interrotto

Sabato 10 maggio, nel quartiere Vanchiglia di Torino, si è svolta una gara musicale organizzata dalla parrocchia di Santa Giulia. L’iniziativa, che mirava a coinvolgere i giovani della comunità, ha però superato l’orario consentito, terminando oltre le 23.30. Questo ritardo ha attirato l’attenzione dei vigili urbani, che sono intervenuti per fermare la manifestazione, richiamando l’attenzione sul rispetto delle normative vigenti.

Il punto di vista del parroco

Don Paolo Pietroluongo, parroco della chiesa di Santa Giulia, ha commentato l’accaduto durante un’intervista a “Mattino Cinque News”. Con rammarico, ha spiegato di aver dovuto interrompere il concerto per rispettare le regole, sottolineando l’importanza di dare il buon esempio. “Erano le 23.38 e mancava solo l’ultima canzone”, ha dichiarato, evidenziando come, nonostante il ritardo, la manifestazione fosse in linea con le aspettative della comunità. Tuttavia, ha anche riconosciuto che la situazione nella zona è complessa, con problemi legati alla malamovida e alla presenza di spacciatori, soprattutto nei fine settimana.

Un’occasione di educazione

Nonostante l’interruzione, Don Paolo ha visto l’episodio come un’opportunità educativa. “Ho dovuto fermare la manifestazione a malincuore, ma le regole devono essere rispettate”, ha affermato. Il parroco ha voluto sottolineare che, mentre la comunità si impegna a seguire le normative, è fondamentale che anche gli altri attori sociali rispettino le leggi. La sua posizione è chiara: il rispetto delle regole è essenziale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. L’episodio ha suscitato un dibattito sulla necessità di una maggiore tolleranza in situazioni simili, soprattutto in contesti complessi come quello di Vanchiglia.