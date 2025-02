Un successo senza precedenti per il Festival di Sanremo

La seconda serata del Festival di Sanremo, andata in onda su Rai 1, ha registrato ascolti straordinari, con oltre 12 milioni di spettatori sintonizzati. Questo risultato ha portato la trasmissione a raggiungere un incredibile 50% di share nell’anteprima, seguita da un 64.1% durante la serata principale. Un chiaro segnale che il Festival continua a essere un evento imperdibile per il pubblico italiano.

La sfida tra emittenti: Rai vs Canale 5

Nonostante gli sforzi delle altre emittenti, la Rai ha dominato la serata. Canale 5, con il film Benvenuti Al Nord, ha attirato solo 970.000 spettatori, registrando un modesto 4.49% di share. Anche le altre reti, come Rai 2 e Italia 1, hanno faticato a competere, con film che hanno ottenuto ascolti ben al di sotto delle aspettative. La vittoria della Rai è stata netta e innegabile, consolidando la sua posizione di leader nel panorama televisivo italiano.

Il pomeriggio di Rai 1: Maria De Filippi regina indiscussa

Nel pomeriggio, la situazione non cambia. Maria De Filippi continua a dominare gli ascolti con il suo Uomini e Donne, che ha raggiunto 2.448.000 spettatori e un 22.25% di share. Anche Amici ha ottenuto buoni risultati, con 1.601.000 spettatori. La competizione è accesa, ma la De Filippi si conferma un punto di riferimento per il pubblico, capace di attrarre un vasto numero di telespettatori.

Le serie e i programmi del preserale

Nel preserale, Rai 1 ha visto il successo di L’Eredità, che ha coinvolto 4.953.000 spettatori, mentre il programma concorrente di Canale 5, Avanti un altro, ha ottenuto 3.503.000 spettatori. Questi numeri evidenziano come la Rai continui a mantenere una forte presenza nel prime time e nel preserale, dimostrando la sua capacità di attrarre e mantenere l’attenzione del pubblico.

Conclusioni sugli ascolti televisivi

In sintesi, il Festival di Sanremo si conferma un evento di grande richiamo, capace di superare le aspettative e di mettere in difficoltà la concorrenza. Con ascolti da record e una programmazione che continua a coinvolgere il pubblico, la Rai si posiziona come leader indiscussa della televisione italiana, mentre le altre emittenti devono rivedere le loro strategie per cercare di recuperare terreno.